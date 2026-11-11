El Ayuntamiento de Móstoles admite solicitudes del 12 de noviembre al 11 de diciembre para cinco líneas de ayudas directas a familias.

El Ayuntamiento de Móstoles ha abierto la convocatoria de cinco líneas de ayudas económicas directas para las familias del municipio, enmarcadas en su plan de fomento de la natalidad. El plazo para presentar solicitudes va del 12 de noviembre al 11 de diciembre, ambos incluidos, y las cuantías oscilan entre los 500 y los 1.000 euros en un pago único.

La convocatoria depende de la Concejalía de Juventud, Familia, Igualdad y Cooperación y se dirige a cuatro perfiles ya conocidos —nacimiento o adopción, progenitores jóvenes, familias acogedoras y familias monoparentales— a los que este año se suma una línea nueva para familias numerosas.

Cuánto se puede pedir y en qué casos

Cada familia solo puede optar a una de las ayudas, la que le corresponda según la edad de los progenitores o el número de miembros de la unidad familiar. Estas son las cinco líneas:

1.000 euros por nacimiento o adopción, en un único pago.

por nacimiento o adopción, en un único pago. 500 euros para madres y padres de entre 18 y 25 años, por nacimiento.

para madres y padres de entre 18 y 25 años, por nacimiento. 500 euros para familias numerosas con el título oficial en vigor.

para familias numerosas con el título oficial en vigor. 500 euros por acogimiento familiar de un menor.

por acogimiento familiar de un menor. 700 euros para familias monoparentales con un hijo menor de tres años.

En todos los casos, el periodo subvencionable es el mismo: los hechos que dan derecho a la ayuda —nacimiento, adopción o acogimiento— deben haberse producido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Lo mismo ocurre con el reconocimiento de la condición de familia numerosa.

Requisitos

Para acceder a cualquiera de las líneas hay que cumplir tres condiciones básicas, según las bases municipales: residir y estar empadronado en Móstoles durante el periodo que exige cada convocatoria, disponer de una vivienda en el municipio en propiedad, alquiler o derecho de uso, y no superar los límites de renta fijados en las bases reguladoras.

Conviene revisar esas bases con calma, porque los requisitos concretos —tiempo mínimo de empadronamiento, umbrales de ingresos y documentación que hay que aportar— varían de una línea a otra. Presentar la solicitud sin la documentación completa es la causa más habitual de requerimientos y retrasos en este tipo de convocatorias.

Dónde y cómo presentar la solicitud

Las solicitudes pueden entregarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento y en los registros auxiliares habilitados en las Juntas de Distrito, además de por los cauces que prevé la legislación de procedimiento administrativo común. Los modelos están disponibles en el Edificio de Familia e Igualdad, en la calle Ricardo Medem, 27, y también en la web municipal, desde donde se pueden descargar los impresos y el resto de documentos.

Una pieza más del tablero de ayudas

Las ayudas a la natalidad se han convertido en los últimos años en una herramienta habitual de los ayuntamientos del sur de la región, que combinan estas prestaciones con bonificaciones fiscales y plazas de escuela infantil. Son cantidades modestas frente al coste real de criar a un hijo, pero llegan en un momento —el primer año de vida o el alta de un acogimiento— en el que el gasto se concentra.

A esta convocatoria municipal se suman las líneas autonómicas que gestiona la Comunidad de Madrid, con ayudas propias en materia de familia, empleo y vivienda, como los avales para comprar vivienda sobre plano o las ayudas a nuevos autónomos. Son administraciones distintas y convocatorias independientes, con plazos y requisitos propios.

Toda la información y los formularios están publicados en la web del Ayuntamiento de Móstoles, que es la fuente de esta convocatoria.