El Pleno aprueba el calendario festivo del municipio para 2027: la Cruz de Mayo en La Tejera y el arranque de las Fiestas Patronales.

El Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal ha aprobado que las dos fiestas locales del municipio en 2027 sean el 3 de mayo, jornada de la Cruz de Mayo, y el 23 de septiembre, día de inicio de las Fiestas Patronales. Son los dos días no laborables de ámbito municipal que se suman al calendario laboral de la Comunidad de Madrid.

Una votación dividida

La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP (7), Contigo (1), PSOE (2) y VOX (1). En contra se pronunció VMP, con sus cuatro concejales, mientras que MEC (1) y el concejal no adscrito optaron por la abstención. El acuerdo quedó recogido en la información de plenos publicada por el propio consistorio.

La elección de fiestas locales es un trámite anual que todos los ayuntamientos de la región deben resolver para que la Comunidad de Madrid pueda cerrar el calendario laboral del ejercicio siguiente. En la práctica, determina qué dos días del año no se trabaja en el municipio al margen de los festivos autonómicos y nacionales.

El 3 de mayo: la Cruz de Mayo y la memoria cantera

La primera de las fechas es una de las citas con más arraigo del calendario local. El Parque de La Tejera acoge un día de campo que reúne a miles de vecinos y visitantes y que combina la parte devocional con la gastronomía popular.

La jornada está ligada a la historia de la cantería, el oficio que durante décadas fue el principal motor económico y social de Moralzarzal. Los últimos talleres de piedra echaron el cierre entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, pero la fiesta mantiene vivo ese recuerdo.

El programa habitual incluye la romería de caballos, la misa en la ermita del parque, actividades infantiles y actuaciones musicales. Las degustaciones gratuitas son otro de los grandes reclamos: gracias al trabajo de los colaboradores, se reparte panceta, chorizo y sardinas entre los asistentes.

El 23 de septiembre: arranque de la Semana Grande

La segunda fecha marca el pistoletazo de salida de las Fiestas Patronales, conocidas popularmente como «la Semana Grande de la Sierra». Según recuerda el Ayuntamiento, el día de inicio de los festejos ha sido históricamente la gran jornada festiva del año en el municipio.

Ese día se rinde homenaje a los patrones de la localidad, la Virgen del Rosario y San Miguel Arcángel, con la celebración de la misa y la posterior procesión. La jornada se completa con el pregón en la Plaza de la Constitución, acompañado de un aperitivo gratuito, y con actividades infantiles y musicales repartidas a lo largo del día.

Qué supone para los vecinos

Para quienes trabajan en Moralzarzal, ambas fechas serán días no laborables en 2027. Conviene recordar que las fiestas locales se aplican al término municipal donde se presta el servicio, no al domicilio del trabajador: un vecino de Moralzarzal que trabaje en la capital no disfruta automáticamente de esos festivos, y a la inversa.

El calendario definitivo de días inhábiles de la región se publica cada año en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una vez que los ayuntamientos han comunicado sus propuestas, por lo que la decisión del Pleno es el paso previo a esa publicación oficial.

Información elaborada a partir de la comunicación municipal publicada en la web del Ayuntamiento de Moralzarzal.