'De Parque a Palacio' combina cuatro noches de hotel en Aranjuez, una jornada en Parque Warner y visita guiada al Palacio Real.

El sureste de la Comunidad de Madrid estrena producto turístico. Aranjuez y Parque Warner Madrid se han unido en un paquete de cinco días y cuatro noches, bautizado como 'De Parque a Palacio', pensado para familias y diseñado para que los visitantes no se limiten a pasar el día y se queden a dormir en la ciudad.

La propuesta nace del acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el grupo turístico Ávoris, y ha sido desarrollada por Travelplan Xperiences. Se comercializa durante todo el año a través de la red de agencias del grupo.

Qué incluye el paquete

El precio arranca en 353 euros por persona e incluye alojamiento y desayuno en el hotel Occidental Aranjuez, una jornada completa en Parque Warner Madrid, un recorrido de 50 minutos en el tren turístico de Aranjuez y una visita guiada al Palacio Real. El cliente puede añadir transporte aéreo y otros servicios complementarios si lo contrata desde fuera de la región.

La combinación no es casual: junta el principal reclamo patrimonial del municipio, declarado Paisaje Cultural, con el parque de ocio situado en San Martín de la Vega, a pocos kilómetros. La idea es que la visita al parque temático deje de ser una excursión de ida y vuelta en el día y arrastre pernoctaciones al casco urbano ribereño.

El objetivo: más noches de hotel

El talón de Aquiles turístico de Aranjuez es conocido. Recibe muchísimos visitantes, pero buena parte llega por la mañana, recorre el Palacio y los jardines y se marcha antes de cenar. Eso deja poco rastro en la hostelería y en el comercio local. Las estancias de varias noches multiplican el gasto medio por viajero, y ahí es donde apunta el nuevo producto.

La presentación se celebró en el propio hotel Occidental Aranjuez y reunió al alcalde del municipio, Miguel Gómez Herrero; a la directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro; y al director general de Relaciones Institucionales y Comunicación de Ávoris, Carlos Garrido, que detalló el proyecto empresarial del grupo.

Dónde se puede contratar

El paquete ya está a la venta en las redes de agencias de Ávoris en España y Portugal: Halcón Viajes, B travel y RACC Travel. También se distribuye a través de las agencias asociadas a Geomoon, DIT Gestión y Grupo GEA, grupos de gestión integrados en el mismo holding. Esa capilaridad comercial es el verdadero valor del acuerdo para el municipio: permite colocar Aranjuez en mostradores de agencias de toda la península, no solo en el escaparate de proximidad madrileño.

Una apuesta por el sureste de la región

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la Comunidad de Madrid para desconcentrar el turismo y llevar visitantes más allá del centro de la capital. El sureste regional —Aranjuez, San Martín de la Vega, la vega del Tajo y del Jarama— concentra patrimonio, naturaleza y grandes equipamientos de ocio, pero compite en desventaja frente al tirón del casco histórico de Madrid.

La Comunidad ya ha avanzado otras líneas de gasto en esta dirección, como las partidas recogidas en el presupuesto de cultura y turismo para 2027. En el caso de Aranjuez, el reto es convertir la fama del Palacio Real y los jardines en noches de hotel y en facturación para bares, restaurantes y comercios del municipio.

Información publicada por el Ayuntamiento de Aranjuez en su web municipal.