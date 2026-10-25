El parque navideño de Torrejón de Ardoz vuelve con esculturas de hielo, pista sobre un lago, un domo inmersivo y seis zonas de restauración.

El mayor parque temático navideño de España vuelve a abrir sus puertas en Torrejón de Ardoz. Mágicas Navidades arranca su nueva temporada el 14 de noviembre en el Recinto Ferial del municipio, un espacio de 100.000 metros cuadrados que combina espectáculos, iluminación, atracciones y zonas gastronómicas. Lo ha adelantado El Español Madrid a partir de la información facilitada por la organización.

Qué se mantiene y qué es nuevo

El eje del recinto sigue siendo la Puerta Mágica, una fachada de 1.000 metros cuadrados que funciona como pantalla gigante. Sobre ella se proyecta cada día El Elfo travieso, un montaje que mezcla videomapping, artistas en escena y voces en directo. La jornada se cierra frente a esa misma puerta con Rocking Christmas, una combinación de fuegos artificiales, luces y música con base rockera.

Entre las novedades de esta edición destaca El Viaje de Noel, un espectáculo inmersivo dentro de un domo que envuelve al espectador en imagen y sonido en 360 grados. También se estrena la Casa de la Navidad de Coca-Cola, un recorrido pensado para que los niños entreguen sus cartas a Papá Noel o a los Reyes Magos.

Hielo: esculturas gigantes y pista sobre un lago

El hielo vuelve a ser uno de los grandes reclamos. La quinta edición del Ice Festival lleva por título Titanes del Mar y reúne a talladores llegados de distintos países para esculpir bloques de hielo con motivos marinos. Entre las piezas anunciadas figuran una ballena jorobada de 16 metros, un kraken abrazado a un trono helado, un tiburón blanco a escala real y una figura de Neptuno. Se trata de una exposición efímera que desaparece al terminar la temporada.

A ello se suma la que la organización presenta como la única pista de hielo sobre un lago de España, con más de 1.000 metros cuadrados de superficie y diseñada por el patinador Javier Fernández. Además de abrirse al público general, acogerá exhibiciones de patinadores profesionales.

Paseos iluminados, belén y mercado

Buena parte de la propuesta consiste en recorrer el recinto a pie. Las Linternas de Asia ocupan más de un kilómetro con figuras luminosas de gran tamaño: criaturas, animales y flores que transforman el paseo nocturno. El Camino de Belén, por su parte, recrea a tamaño real distintas escenas de la Navidad.

El recinto cuenta con seis zonas de restauración repartidas por el parque. La más llamativa es Bierhaus, un espacio cubierto con gastronomía alemana y música en directo, al que se añaden puestos de street food, foodtrucks, dulces y bebidas calientes. El Mercado de Navidad completa la oferta con artesanía, decoración y regalos.

Cómo llegar

El Recinto Ferial de Torrejón está a unos 100 metros de la estación de Cercanías de Renfe, lo que convierte el tren en la opción más cómoda para llegar desde la capital y desde el resto del Corredor del Henares. Quien vaya en coche encontrará cuatro aparcamientos y seis accesos habilitados, una infraestructura pensada para absorber las puntas de público de los fines de semana.

La organización, a cargo de Productores de Sonrisas, cifra en más de un millón los visitantes que recibe cada temporada, un volumen que explica el peso del parque en la agenda navideña de la región. Mientras tanto, en la capital el árbol de Navidad de Sol se ha retrasado y otras propuestas de luz, como el regreso de Naturaleza Encendida al Botánico, van tomando posiciones para las próximas semanas.