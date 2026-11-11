Las obras afectan al Jardín de la Isla y al del Príncipe. Las ofertas se admiten hasta el 3 de diciembre y la ejecución durará diez meses.

Patrimonio Nacional ha sacado a concurso las obras para modernizar las infraestructuras de riego de los jardines históricos de Aranjuez, con un presupuesto base de licitación de 380.000 euros para el lote correspondiente al Real Sitio. El contrato incluye además otro lote para los jardines de La Granja, y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 3 de diciembre.

Según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y recogida por la web municipal de Aranjuez, la actuación se centra en el Jardín de la Isla y en el Jardín del Príncipe, dos de los espacios más visitados del conjunto declarado Paisaje Cultural. El plazo de ejecución previsto es de diez meses desde la firma del contrato.

Instalaciones obsoletas y fuera de normativa

El pliego es tajante al describir el punto de partida: los equipos e infraestructuras que se van a reparar están obsoletos y no cumplen la normativa vigente, lo que obliga a una intervención amplia y técnicamente compleja. Las averías recurrentes y unas dotaciones de riego mal ajustadas vienen lastrando la conservación de los parterres.

Entre los trabajos contemplados figuran:

Sustitución del riego por inundación de las borduras de boj del Jardín de la Isla por un sistema automatizado y adaptado a las necesidades hídricas reales de cada zona.

Reparación de la principal cacera de ladrillo del Jardín del Príncipe, una canalización histórica que da agua a más de 40 hectáreas de jardín.

de jardín. Renovación de equipos hidráulicos anticuados, incluidas las bombas diésel todavía en servicio.

Eficiencia del agua sin perder las técnicas tradicionales

El proyecto se apoya en dos principios que, sobre el papel, pueden parecer contradictorios: ahorrar agua y, al mismo tiempo, mantener los sistemas de riego tradicionales que forman parte del valor patrimonial del Real Sitio. El riego por caceras y por inundación es un elemento cultural reconocido en la declaración del conjunto, de modo que el contrato no plantea eliminarlo, sino renovar los equipos de bombeo y rehabilitar las conducciones de agua para que funcionen como deben.

El pliego también apunta a un problema visible para cualquiera que pasee por los jardines: el exceso de humedad en parterres y borduras favorece la aparición de hierbas invasoras y de afecciones por hongos, lo que deteriora la calidad paisajística del conjunto. Un riego más ajustado debería corregir esa situación.

Recelo en el Ayuntamiento por los antecedentes

La noticia ha sido recibida con una mezcla de satisfacción y cautela en el consistorio ribereño. El concejal portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente, Jesús Mario Blasco, advirtió de que el proyecto resulta "absolutamente maravilloso" sobre el papel, pero recordó experiencias anteriores:

"Tenemos bastante miedo de comprobar el resultado final del mismo, básicamente por los antecedentes del Jardín del Parterre. En estos momentos cruzamos los dedos para que no haya sobrecostes del mismo y que se finalice tal y como queda reflejado en el proyecto".

Qué cambia para los vecinos y visitantes

Los jardines de Aranjuez son el principal reclamo turístico del municipio y uno de los motores de su economía local, junto a otras iniciativas como el paquete turístico conjunto con Parque Warner. Cualquier intervención en ellos afecta tanto a la imagen de la ciudad como a la gestión del agua en un entorno donde el regadío histórico es parte del patrimonio.

Conviene recordar que estos jardines no dependen del Ayuntamiento de Aranjuez ni de la Comunidad de Madrid, sino de Patrimonio Nacional, organismo estatal que gestiona los Reales Sitios. De ahí que el papel del consistorio se limite, en la práctica, a la vigilancia del resultado de unas obras que no contrata ni dirige.