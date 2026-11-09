El Centro Municipal de la Mujer de Aranjuez ofrece 20 plazas gratuitas para el taller 'Mujeres que se cuidan', los días 19 y 26 de noviembre.

El Centro Municipal de la Mujer de Aranjuez pone en marcha un taller gratuito para reforzar el autocuidado de las mujeres y ayudar a detectar a tiempo las señales de la violencia machista. Se llama 'Mujeres que se cuidan: Prevención de la violencia contra las mujeres. Tejiendo espacios de apoyo mutuo y bienestar' y se celebrará en dos sesiones, los días 19 y 26 de noviembre.

Cuándo, dónde y cómo apuntarse

La actividad es presencial y suma seis horas en total, repartidas en dos mañanas de 9:30 a 12:30 horas. El punto de encuentro es la sede del propio Centro Municipal de la Mujer, en la calle Zorzales, 17.

Hay 20 plazas y el acceso es gratuito, pero está limitado a mujeres empadronadas o residentes en la Comunidad de Madrid. La inscripción puede formalizarse de manera presencial en el centro o por teléfono, en el 918 916 764. Al tratarse de un grupo reducido, conviene no dejar la reserva para el último día.

Qué se trabaja en las sesiones

El planteamiento no es solo informativo: la idea es salir del taller con herramientas prácticas. Según la información difundida por el Ayuntamiento de Aranjuez, el programa gira en torno a tres ejes: el autocuidado, la autoestima y la construcción de redes de apoyo mutuo, siempre desde una mirada comunitaria, es decir, apoyándose en el grupo y no solo en el trabajo individual.

En los contenidos se abordan las desigualdades de género como el terreno sobre el que se levantan las distintas formas de violencia contra las mujeres. A partir de ahí, las sesiones se centran en identificar factores de vulnerabilidad emocional y en aprender estrategias de autorregulación emocional y de resiliencia. También se dedica una parte a la detección temprana de señales de violencia de género y al refuerzo de los recursos personales y colectivos para plantarle cara.

Quién lo financia

El taller no es una iniciativa aislada del consistorio ribereño. Se enmarca en las actuaciones de promoción de la salud de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y está financiado con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el acuerdo que reparte dinero estatal entre comunidades y ayuntamientos para programas de prevención, sensibilización y atención a las víctimas.

Esa es precisamente una de las vías habituales por las que los municipios madrileños pueden sostener actividades de este tipo sin cargarlas íntegramente a sus presupuestos locales, especialmente en ciudades de tamaño medio como Aranjuez.

Un recurso municipal de referencia

Los centros municipales de la mujer funcionan como puerta de entrada para la atención psicológica, jurídica y social en el ámbito local, además de organizar actividades de formación y prevención como esta. En el caso de Aranjuez, el equipamiento de la calle Zorzales concentra esa labor y actúa como punto de información para vecinas que buscan orientación.

Las fechas elegidas tampoco son casuales: el taller se celebra en las semanas previas al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando los ayuntamientos de la región suelen concentrar sus campañas y actos de sensibilización.

La información ha sido difundida por el Ayuntamiento de Aranjuez a través de su web municipal, donde también se recogen el resto de actividades previstas en el municipio para las próximas semanas, desde los encuentros gastronómicos de la oferta turística del municipio ribereño hasta la programación navideña.