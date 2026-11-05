Comienzan las obras de urbanización del nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón: 285.120 m² de suelo, 775 casas y un corredor verde junto al Arroyo de las Pozas.

Las máquinas ya trabajan en Huerta Grande, el nuevo desarrollo residencial de Pozuelo de Alarcón. El ámbito ocupa 285.120 metros cuadrados de suelo y prevé levantar hasta 775 viviendas, más de la mitad de ellas con algún tipo de protección pública. Es una de las mayores operaciones urbanísticas en marcha en el oeste de la región.

Cómo se reparten las viviendas

Según el comunicado difundido por la entidad urbanística Huerta Grande Pozuelo y recogido por El Español, 434 viviendas —el 56% del total— serán de protección pública en régimen de Precio Limitado (VPPL). De ellas, 105 las promoverá el propio Ayuntamiento sobre parcelas municipales, con la idea de ofrecer una primera puerta de entrada a jóvenes y familias que hoy no pueden competir en el mercado libre del municipio.

El resto de la oferta se completa con:

270 viviendas libres en bloque abierto

66 en residencial de densidad baja

5 unifamiliares

De los 285.120 metros cuadrados de suelo del ámbito, 81.641 metros cuadrados serán edificables. El resto se destina a viario, dotaciones y zonas verdes.

Un corredor verde y el conjunto hidráulico de La Poza

El plan incluye un parque público de en torno a 37.000 metros cuadrados junto al Arroyo de las Pozas, planteado como corredor verde con zonas de paseo y áreas de estancia que cosan el nuevo barrio con el entorno natural.

La otra pata del proyecto es patrimonial. El desarrollo se compromete a conservar y poner en valor el Conjunto Hidráulico de La Poza, un elemento histórico del municipio formado por una galería subterránea de unos 450 metros, tres chimeneas de ventilación, la caseta de acceso, el Lavadero de La Poza y la Fuente de los Cuatro Caños. La idea es integrar estos restos dentro del tejido urbano en lugar de aislarlos.

Qué dicen las partes

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero,定ha defendido la operación como una oportunidad para una zona del municipio que arrastraba décadas sin transformarse: "Es una transformación total de una de las zonas de Pozuelo que más lo necesitaba y que va a mejorar por completo gracias a las nuevas viviendas". En declaraciones anteriores al mismo medio, la regidora vinculaba el proyecto —junto al desarrollo de ARPO— a los jóvenes "que quieren dar su primer paso para emanciparse, que es el más difícil".

Desde la Junta de Compensación, su presidente, Alejandro Fernández Díaz de Lope Díaz, subrayó el carácter de colaboración público-privada de la actuación: el arranque de las obras, dijo, "supone la culminación de muchos años de trabajo y compromiso por parte de los propietarios del ámbito".

Por qué importa

Pozuelo encabeza año tras año las listas de renta media más alta de España, pero esa posición convive con un mercado residencial tensionado y con precios que expulsan a los vecinos más jóvenes. Que el 56% del nuevo barrio sea vivienda protegida de precio limitado es el dato que explica el alcance social de la operación, aunque habrá que esperar a los plazos de urbanización y a la posterior edificación para que las primeras llaves lleguen a sus adjudicatarios.

La iniciativa se suma a otras medidas autonómicas dirigidas al mismo público, como los avales para comprar vivienda sobre plano aprobados por la Comunidad de Madrid, una administración distinta del Ayuntamiento que impulsa Huerta Grande.

Información elaborada a partir de la publicación de El Español Madrid y del comunicado de la entidad urbanística Huerta Grande Pozuelo.