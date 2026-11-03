La Comunidad destina 689.000 euros a modificar el contrato del proyecto tras el informe desfavorable de Defensa sobre la conexión con Cuatro Vientos.

La prolongación sur de la línea 11 de Metro cambia de rumbo. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el estudio de alternativas de trazado para llevar el suburbano desde su actual cabecera en La Fortuna hasta Poza del Agua, otra zona residencial de Leganés, después de que el proyecto inicial chocara con el Ministerio de Defensa. Lo adelanta elDiario.es Madrid a partir de información de Europa Press y de fuentes del Ejecutivo regional.

689.000 euros para rehacer el proyecto

El Consejo de Gobierno autorizó la semana pasada la modificación del contrato de redacción del proyecto de prolongación sur por un importe de 689.000 euros. Con ese dinero se estudiarán nuevas alternativas de enlace con otras líneas de la red y se elaborará la documentación necesaria para la tramitación ambiental, un paso imprescindible antes de que puedan empezar las obras.

El encargo recae en la Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ya anunció la ampliación el pasado 10 de septiembre, durante el Debate del Estado de la Región, aunque sin concretar plazos ni trazado.

Por qué se descartó Cuatro Vientos

El plan original era otro: un túnel de unos 2,2 kilómetros que uniera La Fortuna con la estación de Cuatro Vientos, en la línea 10. Esa opción quedó tocada tras el informe desfavorable del Ministerio de Defensa, que alegó el impacto que la construcción tendría sobre los terrenos militares de la zona.

Descartada esa vía, la alternativa que más fuerza cobra es aprovechar la reserva prevista para la línea 12 en Poza del Agua, entre las paradas de Puerta del Sur y San Nicasio. La actuación permitiría enganchar el barrio de La Fortuna con el resto del municipio y reforzar la conexión de Leganés con la red de Metro.

Qué supondría para Leganés

Leganés suma más de 195.000 vecinos y 43,25 kilómetros cuadrados. Hoy cuenta con siete estaciones de la línea 12 o MetroSur, además de la parada de La Fortuna, que pertenece a la 11 y queda desconectada del resto del término municipal salvo por superficie. La nueva terminal sur resolvería esa anomalía.

Si el proyecto se concreta, la línea 11 acabaría trazando una gran diagonal entre Valdebebas y el sur de Leganés. Hoy apenas cubre el recorrido entre La Fortuna y Plaza Elíptica, atravesando Carabanchel con solo siete estaciones.

Las obras en marcha: Plaza Elíptica-Conde de Casal

Los trabajos se concentran ahora en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, un túnel de 6.626 metros previsto para 2027. Tendrá cinco estaciones: dos nuevas (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal).

La tuneladora Mayrit encara el último tramo, de 1.500 metros hasta Conde de Casal, tras llegar a la futura estación de Atocha. Ha perforado más de 3.500 metros desde que arrancó el 26 de marzo en el parque de Comillas, obra que provocó numerosas talas y un notable rechazo vecinal.

En el norte están proyectados 7,2 kilómetros de túnel entre Mar de Cristal y Valdebebas Norte, con cuatro estaciones nuevas —Ifema-Cárcavas, intercambiador de Valdebebas/Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal y Valdebebas Norte— y dos de enlace en Mar de Cristal y Aeropuerto T4. El tramo centro, entre Conde de Casal y Mar de Cristal, sigue en el aire: la Consejería suspendió a finales de 2023 la adjudicación del contrato de redacción al no estar definidos los tramos con los que debía conectar. Preveía 8 kilómetros y hasta 14 estaciones.

El refuerzo de la red llega en un momento en que Metro ha visto crecer su demanda de viajeros por los problemas en otros modos de transporte.