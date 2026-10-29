El suburbano reforzó trenes y personal ante el trasvase de viajeros: más afluencia en Atocha, Plaza Elíptica, Puerta del Sur y Móstoles Central.

La huelga de maquinistas de Renfe que afecta a la red de Cercanías de Madrid se dejó notar este jueves en el suburbano. Metro de Madrid registró durante la mañana un incremento del 5% en la demanda de viajeros respecto a una jornada habitual, según han trasladado fuentes de la compañía a Europa Press, en una información recogida por 20 Minutos.

Dónde se notó más

El dato corresponde al corte de las 9.00 horas, es decir, al grueso de la hora punta de la mañana, cuando se concentran los desplazamientos al trabajo y a los centros educativos. El aumento no fue uniforme en toda la red: se concentró, como era previsible, en las estaciones que sirven de enlace con los trenes de Cercanías o que funcionan como puerta de entrada desde el sur y el este de la región.

Entre las paradas con mayor afluencia, Metro cita Puerta de Arganda, Puerta del Sur, El Casar y Móstoles Central, todas ellas en el corredor de la línea 12 y la 9 hacia los municipios del sur y el Corredor del Henares. A ellas se suman tres nodos centrales de la capital: Atocha, Méndez Álvaro y Plaza Elíptica, que combinan intercambio con autobuses interurbanos, con Cercanías o con ambos.

Todos los trenes disponibles en hora punta

Ante la previsión de que parte de los usuarios habituales del tren de cercanías buscara una alternativa, la compañía metropolitana puso en circulación durante la hora punta toda la tabla de trenes disponible en la red. Es el recurso habitual cuando se anticipa una punta de demanda: sacar el máximo material rodante operativo para acortar intervalos de paso y evitar aglomeraciones en andén.

Metro reforzó además la presencia de personal en estaciones, en particular en las correspondencias con Cercanías y en los intercambiadores, para orientar a los viajeros que no conocen bien la red del suburbano y gestionar los flujos en los accesos y los pasillos de transbordo.

Por qué importa

Cercanías mueve cada día a cientos de miles de personas entre los municipios de la corona metropolitana y el centro de la capital. Cuando el servicio ferroviario se reduce por un conflicto laboral, la carga se traslada de forma casi automática al metro, al autobús interurbano y al coche particular, con el consiguiente efecto en los accesos por carretera.

Un incremento del 5% puede parecer moderado en términos porcentuales, pero sobre una red que supera el millón y medio de validaciones diarias se traduce en decenas de miles de desplazamientos adicionales concentrados en pocas horas y en unos pocos puntos de la red. De ahí que el refuerzo se centrara precisamente en esas estaciones de conexión.

Conviene recordar que Cercanías depende de Renfe y de Adif, empresas públicas estatales, mientras que Metro de Madrid es una empresa participada por la Comunidad de Madrid. Son operadores distintos con titularidades distintas, aunque compartan usuarios y estaciones de intercambio. El conflicto de los maquinistas, por tanto, no afecta directamente a la plantilla del suburbano, que en esta jornada actuó como válvula de escape del sistema.

Si tu desplazamiento habitual depende del tren, la recomendación práctica es consultar antes de salir los servicios mínimos publicados por el operador y prever margen adicional, sobre todo en los enlaces del sur de la región, donde se concentró el mayor trasvase de viajeros. En jornadas de incidencia en la red ferroviaria, los puntos de información de las grandes estaciones suelen reforzarse, como ocurrió tras la apertura de un punto de atención en Atocha en otra incidencia reciente.