Waymo, Uber y Bolt arrancan sus ensayos de conducción autónoma en la región con permiso de la DGT y la vista puesta en los robotaxis de 2027.

Los vecinos de Madrid capital, Getafe y Alcobendas van a empezar a cruzarse por la calle con coches que se conducen solos. La DGT ha autorizado a varias compañías tecnológicas a sacar sus vehículos automatizados del laboratorio y probarlos en tráfico real dentro de la Comunidad de Madrid, un paso previo al servicio comercial de robotaxis que estas empresas sitúan en 2027, según informa 20 Minutos.

Quién prueba y dónde

La primera en moverse fue Uber, que desde septiembre tiene licencia para ensayar con furgonetas WeRide en el norte de la región. Su flota inicial será de 20 vehículos WeRide GXR operados junto a Avomo, previstos para finales de 2026 dentro de un área previamente cartografiada y siempre con un especialista de seguridad a bordo. Las rutas apuntan al distrito de Hortaleza, con barrios como Sanchinarro y Las Tablas, además de La Moraleja y Alcobendas.

Waymo, la filial de conducción autónoma de Google, ha anunciado esta misma semana que empezará a mover sus Jaguar I-Pace eléctricos por Madrid capital, Getafe y Alcobendas, incluidas pruebas en horario nocturno. La compañía justifica la elección de la región por su volumen de movilidad y por el enfoque local hacia un transporte de cero emisiones, y afirma que empezará a "recibir a los primeros usuarios en 2027".

A esa lista se suma Bolt, que ha avanzado que arrancará en 2027 su programa europeo de vehículos autónomos en la capital, con tecnología de Nvidia y vehículos de Lucid. No ha concretado rutas: en esta fase se trata de recopilar datos de conducción en condiciones reales.

Cómo serán las pruebas

Nada de coches vacíos circulando de un día para otro. Waymo ha explicado que los ensayos irán por fases: primero conducción manual y después una validación técnica con especialistas cualificados al volante, para comprobar que su sistema se ajusta a los patrones de tráfico y a las particularidades de las carreteras madrileñas. Los vehículos de ensayo llevarán matrículas rojas, la identificación habitual para pruebas.

Los modelos que se van a probar corresponden al nivel 4 de la escala SAE, automatización alta: el sistema asume todas las tareas de conducción incluso si la persona al volante no responde a una petición de intervención. El nivel 5, el de automatización total sin volante ni pedales y sin restricciones geográficas, no está autorizado en España a corto ni medio plazo.

Una ley que todavía no está

El marco legal va por detrás de los coches. En España solo pueden circular con normalidad los vehículos automatizados hasta el nivel 2, con una persona a los mandos y atenta a la vía en todo momento. Se tramita un real decreto para los totalmente automatizados que exigirá publicar en el BOE un manual de circulación segura, pero el proyecto puede alargarse por la situación parlamentaria. Mientras tanto, la DGT ha habilitado un programa marco de evaluación de la seguridad y la tecnología de estos vehículos, que es el paraguas bajo el que se desarrollan los ensayos madrileños.

Promesas y recelos

Las empresas apoyan su argumento en un dato conocido: más del 90% de los accidentes de tráfico tienen detrás, en alguna medida, un error humano. De ahí que defiendan que la automatización puede reducir siniestros y hacer el transporte más eficiente.

No todo el mundo lo ve igual. Donde los robotaxis ya funcionan —Londres, Zagreb, varias regiones de China y Estados Unidos— han aparecido protestas. En la capital británica, un grupo de manifestantes ha pedido esta semana que se paralicen las pruebas por la seguridad, la congestión y el efecto sobre el empleo del sector del taxi y el VTC. Un debate que llegará también a Madrid conforme estos vehículos pasen de ser una curiosidad a formar parte del paisaje urbano, en paralelo a otras medidas de control del tráfico como las cámaras lectoras de matrículas en los pueblos.