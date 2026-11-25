El Ayuntamiento arranca su campo de pruebas urbano con 20 proyectos: drones de paquetería, lectores RFID en camiones de basura y control del arbolado.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha Sandbox Madrid, una iniciativa que convierte calles, parques y equipamientos municipales en un campo de pruebas para tecnologías aún no desplegadas comercialmente. En esta primera convocatoria se han seleccionado 20 proyectos, que podrán ensayarse durante un plazo máximo de un año, según la nota de prensa municipal recogida por El Español Madrid.

La idea es sencilla: en lugar de validar prototipos en un laboratorio cerrado, las empresas los prueban en condiciones reales, con usuarios reales y con los imprevistos de una ciudad en funcionamiento. A cambio, el Ayuntamiento recopila datos sobre cómo encajan esas soluciones en el entorno urbano antes de plantearse cualquier despliegue a mayor escala.

Paquetería por aire y taquillas en tierra

El proyecto más llamativo es el de Gesnaer Consulting, que ensaya en La Nave, el espacio municipal de innovación, una estación automatizada capaz de recibir, clasificar y almacenar paquetes entregados por drones. El reparto se completa en tierra mediante taquillas seguras, con la intención de hacer más eficiente y trazable la llamada última milla, el tramo final del envío y el más caro de toda la cadena logística.

No se trata todavía de un servicio abierto al público ni de drones sobrevolando barrios enteros: la prueba es acotada y persigue medir si el sistema funciona y en qué condiciones.

Basura con etiqueta en Villaverde

Otro de los proyectos, promovido por James William Scott, ha instalado lectores RFID en camiones de recogida de residuos —cartón, envases y fracción resto— para identificar en tiempo real qué tipo de residuo se recoge y qué fabricante lo produjo. Las pruebas se están realizando en itinerarios del distrito de Villaverde, y la información obtenida debería servir para mejorar la valorización de los residuos, es decir, para afinar el reciclaje y saber con precisión qué acaba en cada contenedor.

Árboles vigilados en La Vaguada

Valoriza Servicios Medioambientales ensaya en el parque de La Vaguada, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, un sistema denominado SIRAA para la gestión del arbolado urbano ante episodios climáticos extremos. Combina el inventario de árboles con sensores de viento y humedad y datos meteorológicos en tiempo real para construir un modelo predictivo que anticipe qué ejemplares corren riesgo de caer durante un temporal.

Es un asunto sensible en Madrid: las borrascas de los últimos años han dejado caídas de ramas y árboles en vías y parques, con el consiguiente riesgo para peatones y vehículos. Poder priorizar podas e inspecciones con criterios de datos sería un cambio de método frente a la revisión puramente visual.

Nueve direcciones generales implicadas

La puesta en marcha ha exigido coordinar distintas áreas municipales, con la participación de nueve direcciones generales, juntas de distrito y organismos municipales. El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, defendió que “la ciudad de Madrid es un gran laboratorio de innovación que permite testear tecnología en condiciones reales y controladas”.

Niño también avanzó que habrá nuevas convocatorias que amplíen el número de proyectos, con el objetivo declarado de atraer talento, inversión tecnológica y empleo cualificado. Queda por ver qué ocurre cuando termine el año de pruebas: el modelo sandbox sirve para experimentar con un marco regulatorio flexible, pero no garantiza que las soluciones acaben incorporándose a los servicios municipales.

El proyecto se suma a otras apuestas tecnológicas y de imagen del Consistorio, que en paralelo mantiene su discurso sobre la rebaja del IBI en Madrid para 2027 y el refuerzo de la programación navideña en la capital.