La Fravm presenta alegaciones a la ordenanza fiscal: critica el tipo del 0,4% y propone bonificar la vivienda protegida y gravar los pisos vacíos.

El tipo general del IBI en la ciudad de Madrid bajará en 2027 al mínimo que permite la ley, el 0,4%. La principal organización vecinal de la región ha presentado alegaciones contra esa decisión al entender que recorta ingresos municipales destinados a servicios públicos y a vivienda, y ha puesto sobre la mesa una batería de propuestas alternativas.

Por qué los vecinos se oponen a la rebaja

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) sostiene que el recorte del tipo general, anunciado el mes pasado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, no encaja con los principios constitucionales de justicia tributaria, capacidad económica y progresividad. Su argumento central es aritmético: como el impuesto se calcula sobre el valor catastral, quien más se beneficia de una rebaja lineal es el propietario de los inmuebles más caros, tenga o no una situación económica holgada.

Frente a esa fórmula, la federación pide mantener el tipo en el 0,414% y, en paralelo, impulsar una reforma de la Ley de Haciendas Locales que abra la puerta a un IBI progresivo, con tipos distintos en función del tramo de valor catastral, de la capacidad económica del titular y de la concentración de patrimonio inmobiliario en pocas manos.

Un recargo para los pisos vacíos

Otro de los reproches al Ayuntamiento es que la ordenanza no contemple ningún recargo para las viviendas desocupadas. La Fravm propone un gravamen de hasta el 50% para los pisos que lleven más de dos años vacíos y pertenezcan a propietarios con cuatro o más inmuebles residenciales.

La propuesta incluye excepciones para evitar penalizar situaciones ajenas a la especulación:

Viviendas en ruina o en obras.

Inmuebles heredados, durante los dos años siguientes al fallecimiento del titular.

Pisos de personas que residen en centros residenciales o que se han trasladado para cuidar a un familiar dependiente.

Viviendas que estén alquiladas.

Más bonificaciones para la vivienda protegida

En sentido contrario, la organización reclama ampliar los descuentos a la vivienda de protección oficial: un 50% durante los tres años posteriores a la calificación definitiva y, a partir de ahí, un 50%, un 30% y un 10% en los años cuarto, quinto y sexto. Los titulares con una renta familiar inferior a tres veces el Iprem que residan en el piso tendrían bonificaciones del 20%, el 40% y el 50% desde el quinto año, hasta completar una década desde la calificación.

La federación pide además aplicar la bonificación máxima que permite la ley, el 95%, a las viviendas de alquiler con renta limitada gestionadas por la EMVS, por otras entidades públicas o por promotores privados dentro de programas de colaboración público-privada. El mismo porcentaje se extendería a las cooperativas de vivienda en cesión de uso y a los proyectos de entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social. También solicita un trato fiscal específico para las viviendas de uso turístico.

Que pese la renta, no solo el catastro

El último bloque de alegaciones plantea que las ayudas municipales se calculen según la renta familiar y no exclusivamente por el valor catastral: un 90% para rentas de hasta 25.200 euros anuales, con una reducción progresiva hasta el 5% en la categoría general y el 10% en la especial para ingresos de entre 75.601 y 84.000 euros.

Para los hogares con menos recursos propone un programa municipal que cubra al menos la mitad del IBI de la vivienda habitual, dirigido a pensionistas, personas desempleadas, perceptoras del ingreso mínimo vital, víctimas de violencia de género y familias monoparentales. Cierra la lista una bonificación del 95% para las sedes de asociaciones vecinales y de ONG.

Las alegaciones se presentan mientras el Ayuntamiento perfila sus cuentas: el consistorio ya ha anunciado que invertirá 678 millones en 2027 en grandes obras urbanas. La información sobre las alegaciones ha sido adelantada por 20minutos.