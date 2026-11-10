El Ayuntamiento cifra en 678 millones las inversiones de 2027, el año en que prevé rematar los soterramientos de la A-5 y la Castellana y el Parque Ventas.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto cifra a su último gran ejercicio inversor de la legislatura: 678 millones de euros en el presupuesto de 2027, el año en el que el Consistorio quiere dar por terminadas sus obras más visibles. Entre ellas, el soterramiento de la A-5 en Latina, el del tramo final del paseo de la Castellana y el cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas. Así lo ha adelantado El Español a partir de la presentación de las cuentas municipales.

Qué incluye la cifra

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, detalló el montante en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que dio el visto bueno a la propuesta de presupuestos. Según explicó, los 678 millones destinados a inversión directa son la segunda cantidad más alta desde 2008, solo por detrás de la prevista para 2026. Si se suman las inversiones del sector público empresarial municipal, el total alcanza los 1.001 millones.

Hidalgo defendió que estos números "consolidan el perfil inversor de este mandato", que según sus cálculos ha dedicado cerca de 2.600 millones a proyectos y equipamientos urbanos en los últimos cuatro años.

Las tres grandes obras que deben cerrarse

La primera es el Paseo Verde del Suroeste, resultado de enterrar más de tres kilómetros de la A-5 (paseo de Extremadura) entre Campamento y la M-30. La actuación pretende coser la fractura urbana que ha partido durante décadas el distrito de Latina y dejar en superficie más de 80.000 metros cuadrados para un bulevar peatonal.

La segunda es el Parque Castellana, que soterra el último tramo del paseo entre Sinesio Delgado y el nudo de la M-30 con la M-40, a los pies de las Cuatro Torres. Al eliminar el enlace viario en superficie, el Ayuntamiento calcula un espacio verde continuo de más de 70.000 metros cuadrados.

La tercera es el Parque Ventas: una losa ajardinada de unos 300 metros sobre la M-30, junto a la plaza de toros, que conecta los barrios separados hoy por la autopista de circunvalación.

Calles, plazas y barrios

Más allá de los tres proyectos estrella, el presupuesto prevé rematar la reforma de la calle Alcalá entre Cibeles e Independencia, donde se está creando un bulevar peatonal, así como las actuaciones en la plaza de Jacinto Benavente, la calle Alonso Cano y el casco histórico de Barajas.

También seguirá adelante la remodelación de la Gran Vía del Sureste, en el Ensanche de Vallecas, y arrancarán o avanzarán las reformas de la calle Goya, la plaza de la Duquesa de Osuna, el entorno del Salón de Reinos, la mejora de accesibilidad en el Puente de Vallecas y la renovación de AZCA. En conjunto, las mejoras del espacio público suman 112,3 millones, al margen de lo reservado para la A-5.

Por qué importa

2027 no es un año cualquiera en el calendario municipal: coincide con el final del segundo mandato de José Luis Martínez-Almeida y con las siguientes elecciones municipales. Concentrar en ese ejercicio la inauguración de las obras de mayor impacto urbano tiene, por tanto, una lectura política evidente, aunque el Consistorio lo presenta como la conclusión natural de proyectos iniciados años atrás.

Para el vecindario, el efecto práctico es doble. Por un lado, la promesa de cerrar unas obras que llevan tiempo condicionando el tráfico y la vida diaria en Latina, Ciudad Lineal, Chamartín o Centro. Por otro, el recordatorio de que los plazos de las grandes infraestructuras urbanas rara vez se cumplen al día. La propuesta de cuentas todavía debe recorrer su tramitación en el Pleno municipal antes de ser definitiva.

El presupuesto municipal también reserva partidas para otros ámbitos, como las anunciadas para los proyectos culturales previstos para 2027 o la rehabilitación de un edificio en la plaza de Luna.