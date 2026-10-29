La estación madrileña amaneció sin el bullicio habitual: salidas suprimidas por la huelga, incidencias en Cercanías y convoyes que partieron con un tercio del pasaje.

La mayor estación de Madrid amaneció irreconocible. Un día después del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, la terminal de Atocha cambió su trasiego habitual de las siete y media de la mañana por un ambiente de apeadero: pocos viajeros, conversaciones en voz baja y andenes a medio llenar. Lo cuenta una crónica de El Mundo desde el interior de la estación y de uno de los trenes que salieron esa mañana.

A la sombra del siniestro se sumaron otros dos factores que terminaron de vaciar la estación: las cancelaciones derivadas de la huelga en Renfe y las incidencias registradas en la red de Cercanías, que condicionaron los desplazamientos de miles de personas en la capital y su corona metropolitana.

Paneles en rojo y un aviso para familiares

En las pantallas informativas destacaba en rojo la supresión de las salidas hacia Andalucía y un mensaje de atención a familiares, habilitado para quienes buscaban información sobre los viajeros del convoy accidentado. Hacia el sur, prácticamente solo quedaban en pie los servicios a Toledo. En el listado de horarios se acumulaban, además, los avisos de trenes cancelados por el paro convocado en la operadora pública.

Hacia el nordeste sí había circulación con normalidad. Los convoyes rumbo a Barcelona salieron en hora, aunque con una ocupación muy por debajo de lo habitual: en uno de ellos, que partió puntual a primera hora, apenas viajaba en torno a un 35% del pasaje, según la crónica. Los revisores confirmaron que numerosos viajeros no llegaron a utilizar su billete.

Incluso en la cafetería del tren el contraste era evidente: dos cafés en la barra a primera hora y vagones en los que, sin necesidad de pagar por un asiento preferente, el silencio era la norma. Las pocas conversaciones giraban alrededor de lo mismo: el accidente, las noticias que iban llegando a los móviles y los cálculos sobre la hora de llegada.

Una estación que ya acumulaba desconfianza

El texto subraya que la desconfianza hacia la alta velocidad no nació el día anterior. El descenso de viajeros se venía notando desde el siniestro de Adamuz, y la sucesión de retrasos e incidencias de los últimos años había convertido las salas de espera en un territorio de dudas permanentes. A eso se suma ahora un temor explícito, verbalizado en los andenes por pasajeros que reconocían viajar solo porque no les quedaba otra opción.

Las críticas también apuntaron a la gestión política del transporte ferroviario, con menciones reiteradas al ministro del ramo entre los comentarios de los viajeros, algunos de ellos muy duros.

Para Madrid, el efecto es doble. Atocha no es solo la puerta de salida de la alta velocidad hacia el sur y el levante peninsular: es también el nudo central del Cercanías, por el que pasan a diario cientos de miles de desplazamientos entre la capital y municipios de toda la región. Cualquier alteración allí se traslada de inmediato a la movilidad cotidiana de los barrios y de la corona metropolitana.

El Ayuntamiento y los servicios de emergencia municipales ya intervinieron en las primeras horas tras el siniestro: Madrid envió bomberos y SAMUR al accidente y habilitó un punto de atención en la propia estación para familiares y afectados.