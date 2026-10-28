El Ayuntamiento moviliza 16 ambulancias y siete vehículos de bomberos al siniestro de Toledo y habilita en Atocha un punto de atención a familiares.

El choque de dos trenes que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla ha activado este miércoles el dispositivo de emergencias de la capital. El Ayuntamiento de Madrid ha movilizado efectivos de SAMUR-Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos hacia la provincia de Toledo y ha habilitado en la estación de Atocha un punto de atención a los familiares de los pasajeros, según ha informado 20minutos.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana en el entorno de la estación de Urda, en el punto kilométrico 118, entre las localidades toledanas de Mora, Orgaz y Urda. Los implicados son un tren de Renfe y otro de Iryo, ambos con origen en Madrid. El impacto hizo que varios vagones cayeran por un terraplén.

Qué ha enviado Madrid

Fuentes de Seguridad citadas por el medio detallan que el despliegue municipal incluye siete vehículos de bomberos —dos de ellos especializados en incidentes con múltiples víctimas, dos bombas y un vehículo de rescate—, además de vehículos de mando. En el apartado sanitario se han enviado 16 ambulancias: ocho de soporte vital avanzado y ocho básicas.

En paralelo, el Consistorio ha instalado un punto de atención a familiares en la estación de Atocha, con una pareja de psicólogos de SAMUR-Protección Civil atendiendo en la sala de crisis. Renfe, por su parte, ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para la atención a las familias de los viajeros.

Almeida interrumpe su agenda

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, interrumpió un desayuno informativo al conocer la magnitud del siniestro. "Estamos conmocionados por las noticias que estamos recibiendo acerca de ese choque", afirmó, antes de trasladar su apoyo a las víctimas, a sus familias y a los equipos que trabajan sobre el terreno.

El regidor explicó que el Ayuntamiento se puso en contacto con los servicios de seguridad y emergencias para ofrecer todos los recursos municipales disponibles: "Ponemos todos los medios a disposición". Sobre la situación en el lugar del accidente, señaló que "parece que ha habido vagones que han caído por terraplenes y parte de un vagón completamente calcinado", y pidió a los ciudadanos que se informen únicamente a través de los canales oficiales.

Preguntado por la conveniencia de suspender los actos previstos, Almeida indicó que se habían cancelado todas las agendas del día. "Es la medida más que adecuada y más que razonable, insisto, sin saber todavía la entidad completa del accidente, pero sí presuponiendo que es un accidente gravísimo y que va a haber víctimas mortales y en un número elevado", declaró.

Los trenes implicados

Según la información facilitada por el servicio de emergencias 112 a la agencia Efe, el tren de Iryo 6076 viajaba con 146 pasajeros y un bebé, mientras que el convoy de Renfe 2080 transportaba a 397 personas. Ambos habían salido de Madrid con destino Sevilla.

El siniestro afecta directamente al corredor ferroviario que une la capital con Andalucía, una de las líneas de alta velocidad con más tráfico del país y punto de salida diario de miles de viajeros desde Atocha. El Ayuntamiento ha agradecido el trabajo de los profesionales desplazados a la zona y ha mantenido activa la coordinación con el resto de servicios de emergencia.