El Ayuntamiento de Madrid destina 15,4 millones a las ayudas por nacimiento o adopción entre septiembre de 2026 y diciembre de 2027, sin límite de renta.

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a convocar el llamado cheque bebé, la ayuda municipal de pago único para familias que tengan un hijo o adopten un menor. La nueva edición está dotada con 15,4 millones de euros y cubrirá los nacimientos y adopciones producidos entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, según ha informado El Español Madrid tras la aprobación en Junta de Gobierno.

Cuánto se cobra y por qué hijo

Las cuantías se mantienen respecto a convocatorias anteriores y crecen con el número de hijos:

500 euros por el primer hijo.

por el primer hijo. 750 euros por el segundo.

por el segundo. 1.000 euros por el tercero y los siguientes.

El dinero se abona de una sola vez, una vez comprobado que la solicitud cumple los requisitos. En partos o adopciones múltiples hay que presentar una solicitud por cada menor, de modo que cada uno computa por separado a efectos de orden.

Requisitos: empadronamiento de cinco años y sin tope de renta

La convocatoria no fija límites de ingresos ni de edad para los progenitores, por lo que cualquier familia que cumpla las condiciones administrativas puede pedirla con independencia de lo que gane. El filtro principal es el arraigo: el progenitor solicitante debe estar empadronado en Madrid capital desde hace al menos cinco años, tener nacionalidad española o residencia legal en España y no estar privado de la patria potestad del menor.

Conviene subrayar que se trata de una ayuda del Ayuntamiento de Madrid y solo para residentes en la ciudad, no de la Comunidad de Madrid: quien viva en Getafe, Alcalá de Henares o Alcobendas no entra en esta convocatoria.

Plazos y cómo pedirla

El plazo se abrirá cuando la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM). A partir de ahí, las familias tendrán dos meses desde el día siguiente al nacimiento o a la adopción para presentar la solicitud, un margen corto que conviene no dejar pasar entre el papeleo de las primeras semanas.

El formulario estará disponible en la sede electrónica municipal y la documentación podrá entregarse por vía telemática o de forma presencial en los registros del Ayuntamiento.

El reparto del dinero

De los 15,4 millones previstos, 4,7 millones corresponden a las solicitudes del último cuatrimestre de 2026 y 10,7 millones al ejercicio de 2027. La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha señalado que la partida podría ampliarse si la demanda supera las previsiones iniciales, algo relevante porque, al no haber baremo de renta, el número de beneficiarios depende básicamente de cuántos nacimientos haya y de cuántas familias cumplan el requisito de empadronamiento.

Una pieza del plan de natalidad

La ayuda forma parte del Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2024-2029, que el alcalde José Luis Martínez-Almeida presentó en octubre de 2024 como respuesta al envejecimiento de la población y a las dificultades que encuentran muchas familias para tener hijos. El cheque bebé empezó a aplicarse a nacimientos y adopciones desde junio de 2025.

El plan incluye otras medidas más allá del pago directo: reserva de parte de las viviendas promovidas por la EMVS para familias con hijos menores de un año —en línea con otras operaciones municipales como el concurso de parcelas en Los Berrocales para alquiler con opción a compra—, refuerzo de las ayudas para escolarizar a niños de cero a tres años y más plazas en actividades municipales durante las vacaciones.

Para las familias con hijos en edad escolar, estas ayudas se suman a otras convocatorias autonómicas abiertas en paralelo, como el segundo plazo de becas de comedor de la Comunidad, que depende de otra administración y tiene sus propios requisitos y fechas.