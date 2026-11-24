Ocho columnas de coches a 20 km/h partieron a las 7.00 desde Alcalá, Parla, Aranjuez o Collado Villalba y cargaron la A-2, la A-1, la A-6 y la M-607.

La huelga indefinida del profesorado madrileño ha saltado este martes a las carreteras. Ocho columnas de vehículos circulando a 20 kilómetros por hora salieron a las 7.00 horas desde distintos municipios de la región hacia la capital, lo que cargó la hora punta en prácticamente todas las autopistas radiales y en la M-607. El tráfico fue más denso de lo habitual, pero en ningún momento se cortó la circulación.

Dónde se notó más

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico a Europa Press, a las 8.30 horas los puntos más complicados estaban en la A-2, en el tramo comprendido entre Alcalá de Henares y Canillejas; en la A-1, a la altura de San Agustín de Guadalix; y en la A-6, desde Las Rozas hasta Aravaca. También hubo congestión en la M-607 al paso por Colmenar Viejo.

Las columnas partieron de ocho puntos distintos: San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá de Henares. Esa distribución explica que las retenciones afectaran a la vez a la A-1, la A-2, la A-3, la A-4, la A-5, la A-6, la A-42 y la M-607, es decir, a casi todos los corredores de entrada a la ciudad. Desde Tráfico subrayaron que hubo mayor intensidad y atascos, pero sin afecciones relevantes.

Los coches iban decorados con carteles y lemas en defensa de la enseñanza pública y avanzaban hacia el centro con el objetivo de llegar a la Puerta del Sol, donde estaba convocada una concentración al mediodía.

Cuatro columnas de bicicletas hacia Cibeles

A la protesta en coche se sumó otra en bicicleta. Cuatro grupos salieron de Plaza Elíptica y de las estaciones de Metro de Miguel Hernández, Ciudad Lineal y Tetuán para confluir en Cibeles, con una ruta circular por el paseo de la Castellana prevista a partir de las 9.30 horas.

El pulso judicial por los servicios mínimos

La movilización llega en pleno choque legal entre el comité de huelga y la Administración regional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó las medidas cautelarísimas que habían solicitado los convocantes contra la orden de servicios mínimos, que pretendían dejarla en suspenso de forma inmediata y sin escuchar antes a la Comunidad de Madrid.

El Comité de Huelga Mixto de la educación pública madrileña recordó en un comunicado que la petición de medidas cautelares ordinarias sigue viva: el juzgado ha dado de plazo a la Comunidad de Madrid hasta el jueves 26 de noviembre para presentar sus alegaciones. Después valorará los argumentos y decidirá si suspende la orden total o parcialmente.

Mientras tanto, los servicios mínimos continúan vigentes y el recurso sigue su curso. Contra la resolución cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días desde la notificación. «Seguimos defendiendo el derecho de huelga del profesorado», zanjó el comité.

Una huelga que dura ya más de un mes

El paro en la enseñanza no universitaria arrancó el 14 de octubre y se mantiene de forma indefinida, con movilizaciones periódicas que han ido cambiando de formato: concentraciones, encierros y ahora marchas lentas sobre el asfalto. La reivindicación central sigue siendo la mejora de las condiciones laborales y la reducción de ratios en los centros públicos, un pulso que coincide con el debate sobre las cuentas de Educación para 2027.

Si tienes que entrar a Madrid en coche en los próximos días por alguna de las radiales, conviene consultar el estado del tráfico antes de salir: las convocatorias pueden repetirse mientras no haya acuerdo.

Con información de El Mundo Madrid y datos de la Dirección General de Tráfico.