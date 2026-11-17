El Ayuntamiento reparte 803.770 plantas por los distritos: 313.927 tulipanes para marzo, pensamientos, ciclámenes y coles ornamentales resistentes al frío.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha su campaña de plantación de otoño-invierno con 803.770 flores y plantas repartidas por parques y jardines de los 21 distritos. Son cerca de 40.000 ejemplares más que el año pasado, un 4,2% de incremento sobre las aproximadamente 770.000 unidades de la campaña anterior, según los datos facilitados por el Consistorio y recogidos por 20minutos.

Los trabajos arrancaron este martes en el parque del Retiro, donde operarios municipales plantaron ciclámenes rojos, morados y blancos en los parterres. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, visitó la plantación y cifró el refuerzo en "en torno a un 4%, es decir, 40.000 plantas más a lo largo de toda la ciudad".

Qué se planta ahora y qué saldrá en marzo

La campaña combina dos tiempos. Por un lado, especies que dan color durante los meses fríos: pensamientos —224.196 unidades—, caléndulas, crisantemos, ciclámenes y coles ornamentales. También hay hueco para variedades menos habituales en los parterres municipales, como las prímulas, las bocas de dragón o los nomeolvides, de los que se plantarán 8.188 ejemplares.

Por otro lado, los bulbos que permanecerán bajo tierra hasta la primavera. Los tulipanes son los grandes protagonistas numéricos con 313.927 bulbos, a los que se suman 14.626 narcisos. Ambos florecerán "aproximadamente en marzo", según explicó Antonio Morcillo, subdirector general de Parques del Ayuntamiento.

Este año el Consistorio ha reforzado la presencia de tulipanes en el Retiro y en el parque Juan Carlos I, en Barajas, por la buena acogida de floraciones anteriores. "Hemos comprobado que a la ciudadanía y visitantes les llama muchísimo la atención esa floración de tulipanes", señaló Morcillo, que mencionó su repercusión en medios y redes sociales como motivo del impulso adicional.

Reparto desigual por distritos

El reparto varía mucho según la superficie verde de cada distrito. Retiro encabeza la lista con 157.641 ejemplares, seguido de Centro (104.217), Arganzuela (73.974) y Barajas (69.230). Por detrás aparecen Salamanca, con 56.069 plantas; Moncloa-Aravaca, con 54.483, y Fuencarral-El Pardo, con unas 47.000.

En el extremo contrario figuran Ciudad Lineal, con 3.175 ejemplares, y San Blas-Canillejas, con 11.016. Desde Parques insisten en que la campaña llega "a todos los distritos", aunque no todos cuentan con el mismo número de parterres o espacios ajardinados donde plantar.

La col ornamental, la apuesta contra el frío

Entre las especies elegidas destaca una que no necesita florecer para aportar color: la col ornamental. Sus hojas adquieren tonos morados, rosados y blanquecinos que permiten componer parterres vistosos en pleno invierno. "No tienen flor como tal, pero el color (...) hace el mismo efecto que si fuera una flor y resiste muy bien tanto el frío como estos fenómenos meteorológicos", apuntó Morcillo.

La selección de variedades tiene en cuenta el clima madrileño: la lluvia intensa, sobre todo si llega con tormenta, puede estropear los pétalos de algunas especies, así que se mezclan plantas con distinta capacidad de adaptación.

Seis a ocho meses de antelación

Detrás de cada parterre hay una logística que empieza mucho antes. La campaña obliga a coordinar servicios municipales, empresas de mantenimiento de zonas verdes y viveros productores. "Estos encargos a los viveros comerciales se realizan con entre seis y ocho meses de antelación", detalló el subdirector general de Parques.

El Ayuntamiento ejecuta dos grandes campañas anuales, una de otoño-invierno y otra de primavera-verano. El objetivo de la actual es que los parques mantengan atractivo durante los meses fríos y que, llegado marzo, los bulbos enterrados ahora den el estirón. El mantenimiento de jardines históricos también ocupa a otras administraciones en la región: Patrimonio Nacional licita el riego de los jardines de Aranjuez por 380.000 euros.