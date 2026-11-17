La Comunidad eleva un 11,2% el presupuesto educativo, con 967 profesores más y ratios de 20 en 3º de Primaria. Los sindicatos denuncian el refuerzo a la concertada.

La Comunidad de Madrid ha puesto cifras a su apuesta educativa para el año que viene: 7.740,3 millones de euros, un 11,2% más que en el ejercicio anterior. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, detalló las cuentas este martes en la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid, mientras a las puertas de la Cámara, en Vallecas, los profesores mantenían una nueva jornada de huelga.

El choque es el de siempre, pero con los números del proyecto de presupuestos sobre la mesa: la Consejería presenta el aumento como el mayor esfuerzo inversor de la historia en la región y los sindicatos replican que buena parte de ese incremento va a parar a los centros concertados.

Qué contempla el presupuesto

Según el desglose expuesto por Zarzalejo, las cuentas incluyen la contratación de 967 docentes en septiembre, dentro del acuerdo firmado en 2025 con los sindicatos del sector. Ese refuerzo de plantilla va ligado a dos medidas concretas: continuar la bajada de ratios en 3º de Primaria, que pasaría de 25 a 20 alumnos por aula, y absorber la reducción de horas lectivas prevista en Secundaria. El texto también consolida las plazas de los 1.280 profesores incorporados este curso.

El capítulo universitario es uno de los más voluminosos: 1.420,1 millones comprometidos en el marco del acuerdo de financiación plurianual con las universidades públicas madrileñas.

Climatización de colegios: 58 escuelas y 17 institutos

Otra novedad es el arranque del plan de climatización de centros escolares. La partida de infraestructuras crece un 19,4% hasta los 136,4 millones y las actuaciones se harán por fases, priorizando los edificios levantados antes de 2006. Durante 2027 comenzarían los trabajos preparatorios en 58 colegios y 17 institutos.

El PSOE-M cuestiona precisamente ese punto: el diputado Esteban Álvarez señaló que el plan deriva el gasto al Programa de Inversión Regional y no a las cuentas de la Consejería, además de criticar que no se contemplen subidas retributivas específicas para el profesorado.

El dinero de los conciertos, en el centro de la polémica

La partida destinada a conciertos educativos pasa de 1.391 millones a 1.526,5 millones, es decir, 135,5 millones más. Parte de ese dinero se explica por las jubilaciones parciales de docentes de la concertada: los centros deberán hacer relevos con contratos indefinidos que se mantengan al menos dos años tras finalizar la jubilación parcial del profesor sustituido.

Para el comité de huelga, los anuncios no bastan. "No basta con anunciar, es necesario conocer cuántos profesores se han contratado realmente", reclamaron los concentrados, que acusan al Gobierno regional de apostar por la privatización mientras mantiene infrafinanciada la red pública.

Jessica Belda, de CGT, fue más lejos: "La consejera se tiene que sentar a negociar o dimitir". A su juicio, el dinero de los conciertos y los ingresos que la región deja de percibir por las rebajas fiscales permitirían atender las demandas del profesorado, que Zarzalejo ha calificado de inasumibles.

La oposición, dividida en sus críticas

Desde Más Madrid, la diputada María Pastor sostuvo que las cuentas no responden a las reivindicaciones de la huelga y calculó que cerca del 10% de esos 135,5 millones para la concertada se destina a 168 unidades concertadas nuevas. Su compañera Alicia Torija puso el foco en la universidad: entre 2008 y 2024, dijo, Madrid es la única comunidad donde ha bajado el gasto público por estudiante universitario, de 6.425 a 6.184 euros.

El socialista Horacio Díaz cifró en 230 millones anuales lo necesario para actualizar a 2027 la financiación universitaria de 2009, y en 1.640 millones la pérdida acumulada. Vox, por boca de José Antonio Fúster, defendió que "no basta con aumentar el gasto para mejorar" y reclamó "inversión, no gasto improductivo", apuntando que el 93% del incremento va a personal y transferencias corrientes.

La información sobre la comisión parlamentaria fue publicada por 20minutos. El proyecto de presupuestos continúa su tramitación en la Asamblea de Madrid.