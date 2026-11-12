SEMAF retira los paros del jueves tras el decreto de seguridad ferroviaria, pero una avería obliga a acortar el recorrido de la línea C-3 en Madrid.

Los viajeros de Cercanías Madrid se han librado de una segunda jornada de paros. El sindicato de maquinistas SEMAF desconvocó la huelga prevista para este jueves después de que el Gobierno aprobara medidas sobre seguridad ferroviaria, según informa elDiario.es Madrid. Aun así, la mañana no ha sido del todo tranquila: una avería ha obligado a acortar el recorrido de la línea C-3.

Qué ha pasado con la huelga

Renfe comunicó a través de sus canales oficiales que el servicio ferroviario volvía a prestarse conforme a la programación habitual, una vez retirada la convocatoria. El martes, los paros de maquinistas habían dejado la red de Cercanías prácticamente sin trenes circulando, con un impacto directo en los desplazamientos de miles de usuarios de la Comunidad de Madrid, y el miércoles coincidió además con la jornada de huelga general.

Desde SEMAF justificaron la decisión en los compromisos asumidos por la compañía y por el Ejecutivo. El sindicato sostiene que ha logrado "que el Gobierno comience a cumplir con hechos tangibles los acuerdos sobre la seguridad ferroviaria" y subraya que, por primera vez, una huelga del sector ha derivado en la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales.

La organización sindical recordó que la norma solo tendrá plena validez jurídica cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, algo previsto para este jueves. Pese a la desconvocatoria, el conflicto no se cierra: SEMAF mantiene un paro anunciado para el 23 de noviembre y una convocatoria de huelga en todo el sector en la semana del 17 de noviembre, con el objetivo declarado de mantener intacta la presión.

La C-3, cortada por una avería

La vuelta a la normalidad no ha sido completa. Cercanías Madrid informó a primera hora de que, "por una avería en la infraestructura", los trenes de la línea C-3 iniciaban y terminaban excepcionalmente su recorrido en la estación de Atocha. La compañía no precisó qué tramo concreto estaba afectado: ni si el problema se localizaba en el trayecto que la C-3 comparte con la C-4 entre Chamartín y Atocha, ni si afectaba al recorrido más largo que llega hasta Aranjuez.

Esa indefinición complica la planificación de los viajeros. La C-3 es una de las líneas con mayor recorrido del sur de la región y conecta el centro de la capital con municipios como Aranjuez, de modo que cualquier alteración en el servicio se nota en los desplazamientos diarios al trabajo y a los centros de estudio.

A quién afecta

Cercanías es la columna vertebral del transporte público en la corona metropolitana: buena parte de los vecinos de los municipios del sur y del corredor del Henares dependen de estos trenes para llegar a la capital. Dos jornadas consecutivas de incidencias —primero por los paros y después por la huelga general— han dejado un servicio irregular que ha obligado a muchos usuarios a buscar alternativas.

Conviene recordar que Cercanías depende de Renfe y, por tanto, del Ministerio de Transportes, no de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento, aunque sus títulos estén integrados en el Consorcio Regional de Transportes. En este contexto de incidencias en el transporte público, también siguen su curso los estudios para ampliar la línea 11 de Metro hacia el sur de la región.

La recomendación para los próximos días es consultar la información en tiempo real antes de salir de casa, especialmente de cara a las convocatorias de paros anunciadas para mediados y finales de noviembre.