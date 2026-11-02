A las puertas de la huelga por la vivienda del 11 de noviembre, elDiario.es recuerda cómo las asambleas del 15-M organizaron el 29-M de 2012 barrio a barrio.

Con los grupos de chat y las redes llenos de llamamientos a formar comités para la huelga por la vivienda del 11 de noviembre, merece la pena mirar atrás. Hubo un precedente en el que la protesta laboral se organizó calle a calle en Madrid: la huelga general del 29 de marzo de 2012, en la que las asambleas de barrio nacidas del 15-M fueron un actor central. Lo recuerda elDiario.es Madrid en un reportaje firmado por Luis de la Cruz.

Qué se protestaba aquel 29-M

La convocatoria, bajo el lema Quieren acabar con todo, respondía a la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, aprobada mediante el Real Decreto-ley 3/2012. La norma abarataba y flexibilizaba el despido, facilitaba los expedientes de regulación de empleo y daba prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales.

Encaja en una secuencia: la huelga del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, después, la del 14 de noviembre de 2012, la primera de carácter ibérico y europeo contra las políticas de austeridad. Todas, hijas de la crisis de 2008 y de los ajustes presupuestarios exigidos desde Bruselas y Fráncfort.

Asambleas, piquetes y plazas

Lo distintivo del 29-M fue la organización territorial. Las asambleas del 15-M montaron piquetes informativos en los días previos y piquetes de huelga en la propia jornada, con lo que el paro resultó mucho más visible en los barrios que en 2010. Se coordinaron a través de una plataforma estatal y otra madrileña, bajo el lema #Tomalahuelga, que reunió a asambleas populares, organizaciones estudiantiles como Juventud Sin Futuro y el sindicalismo alternativo y libertario (CGT, CNT, Solidaridad Obrera).

Las reuniones preparatorias se celebraron en espacios surgidos del propio movimiento: el Eko de Carabanchel, okupado por la asamblea del distrito, acogió el 27 de marzo una asamblea general de trabajadores; días antes, la plataforma se había reunido en el Patio Maravillas, centro social de Malasaña.

Los piquetes informativos pasaron por mercados municipales y plazas de referencia: la plaza de Oporto en Carabanchel, el Dos de Mayo en Malasaña o la conocida como plaza de las Palomas en Tetuán, a la altura de Bravo Murillo, donde además se organizó una comida popular. Mientras los piquetes sindicales se concentraban de madrugada en el transporte y en Mercamadrid, los del 15-M recorrían comercios y supermercados: hubo acciones en el mercado de Lucero y la asamblea de Vallecas se movilizó en el bulevar y en los alrededores de la Asamblea de Madrid.

Siesta en Sol y un bloque crítico

No faltó el gusto por la performance: a las cuatro de la tarde se convocó una siesta colectiva en la Puerta del Sol, que sirvió también para concentrar efectivos. Por la tarde, el movimiento desfiló como bloque crítico, sumando a la reforma laboral el impago de la deuda privada y los recortes en servicios públicos. La manifestación alternativa partió de la plaza de la Beata María Ana de Jesús; la oficial, de Neptuno. Ambas pudieron terminar en Sol pese a las reticencias de la entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, después de que se pronunciara el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El seguimiento fue notable: el consumo eléctrico cayó un 14,6% respecto a la demanda prevista, por encima del 12,3% de 2010, con picos superiores al 20%. La jornada dejó alrededor de cuarenta detenidos en la Comunidad de Madrid, con asistencia letrada de la Comisión Legal Sol en la comisaría de Moratalaz.

Trece años después, el símil con la acampada por la vivienda de Sol es más formal que político: ahora hay un objetivo concreto, el mercado inmobiliario, y siglas sindicales y políticas en el cartel. Pero el método vuelve a ser el mismo, el del barrio como unidad de organización, en una ciudad donde buscar alquiler se ha vuelto una carrera de fondo.