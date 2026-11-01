El Ayuntamiento prepara un espectáculo en Cibeles con 14 millones de bombillas led y luces en más de 250 puntos de los 21 distritos.

Madrid ya tiene fecha para encender la Navidad: el sábado 21 de noviembre. El Ayuntamiento prepara un espectáculo en la plaza de Cibeles con el que quiere superar el del año pasado, que según el Consistorio reunió a más de 150.000 personas, y que llegará en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Un espectáculo para "desconectar"

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, avanzó los detalles en un desayuno informativo organizado por Europa Press, según recoge 20 Minutos. El regidor defendió que el encendido se ha convertido ya en una cita "emblemática" del calendario de la capital y aseguró que el montaje de este año "va a congregar a miles y miles de madrileños".

"Va a merecer muy mucho la pena para que nos podamos acercar ahí y podamos desconectar unos momentos de la realidad política", señaló el alcalde.

La cita cae a mitad de campaña electoral, un contexto que el propio Almeida utilizó para presentar el acto como una pausa en el ruido político de esas semanas.

Siete kilómetros más de cadenetas

El alumbrado navideño de este año sumará 164 kilómetros de cadenetas luminosas, siete más que en la campaña anterior. Dentro de esa red se incluyen 131 cerezos iluminados y 14 grandes abetos, uno más que el año pasado, además de otros motivos decorativos repartidos por la ciudad.

En conjunto, la iluminación alcanzará más de 250 emplazamientos repartidos por los 21 distritos de la capital, con un total de más de 14 millones de bombillas led. El Ayuntamiento insiste en que la decoración no se concentra solo en el centro, sino que se reparte por los barrios periféricos.

Novedades: árbol en Cibeles y guiño xacobeo en Atocha

Entre las principales novedades figura la instalación de un gran abeto en Cibeles, donde hasta ahora no se había colocado uno, acompañado de iluminación en la fachada del edificio consistorial. Otra de las incorporaciones estará en Atocha, con un motivo vinculado al Año Xacobeo que se celebrará en 2027.

Por tercer año consecutivo, los dibujos de escolares de primero y segundo de Primaria se transformarán en figuras luminosas. Las propuestas ganadoras del concurso escolar municipal ya están en proceso de convertirse en diseños de luz para colocarse en las calles.

El abeto de Sol y la acampada

La duda este año está en la Puerta del Sol, donde continúa la acampada por la vivienda iniciada el pasado 28 de septiembre. Preguntado por si llegará a tiempo el tradicional árbol gigante, el alcalde respondió que "da tiempo" a instalarlo, siempre que el Gobierno "haga lo que tiene que hacer", en referencia al desalojo del espacio.

El Consistorio prepara además una denuncia penal contra el ya exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por lo que considera un "evidente delito" al permitir la ocupación de un espacio público. La plaza es competencia de la Comunidad de Madrid en cuanto a titularidad, pero el Ayuntamiento es quien organiza el alumbrado navideño en ella.

Una campaña que se solapa con otras citas

El encendido llega pocos días después de que arranquen otros grandes reclamos navideños de la región, como la apertura de Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz, prevista para el 14 de noviembre. En la capital, la agenda de diciembre incluye también la apertura al tráfico de la A-5 soterrada, anunciada por el propio Almeida para el día 23.

Como cada año, el encendido suele concentrar aglomeraciones en el entorno de Cibeles y Gran Vía, con cortes de tráfico y refuerzos de transporte público que el Ayuntamiento detallará en los días previos.