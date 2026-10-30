El Consejo de Gobierno retoma el trámite aplazado por el accidente ferroviario de Urda. El techo de gasto crece un 7,3% y Educación y Sanidad se llevan casi 20.000 millones.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se reúne este viernes a las 9.00 horas en la Real Casa de Correos para dar luz verde al proyecto de ley de los Presupuestos autonómicos de 2027, un trámite que estaba previsto para el pasado miércoles y que se aplazó por la emergencia derivada del accidente ferroviario en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de Urda (Toledo). Así lo adelanta 20minutos.

Serán las últimas cuentas de la legislatura y, una vez aprobadas, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, presentará las grandes cifras en rueda de prensa antes de trasladarse a la Asamblea de Madrid para registrar el texto.

Un techo de gasto de 32.911 millones

El proyecto que sale del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso eleva el techo de gasto hasta los 32.911 millones de euros, un 7,3% más que en el marco de 2026, lo que supone unos 2.247 millones adicionales. La mayor parte del incremento se concentra en los dos grandes servicios públicos: Educación y Sanidad suman en conjunto 19.918,8 millones, con subidas del 11,2% y del 10,6% respectivamente frente al ejercicio actual.

En el capítulo sanitario, las cuentas contemplan un aumento del 25% de los recursos destinados a reducir la lista de espera quirúrgica, además de más dotación para personal y prevención. También se prevé la creación de 2.000 plazas en residencias, discapacidad y atención a menores, y una partida de 10 millones para las nuevas ayudas autonómicas a pacientes con ELA.

Metro: la L11 y las extensiones a Leganés y Móstoles

El documento incluye 1.942 millones en inversiones en infraestructuras, de los que hasta 711 millones se adscriben al área de Transportes. Ese dinero sirve para seguir financiando obras ya en marcha, como la ampliación de la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, y para arrancar otras.

Entre las nuevas actuaciones figura la vertiente norte de la L11 hacia Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, y los primeros pasos de las extensiones de la red hasta Leganés y Móstoles, dos de los municipios del sur con mayor demanda de transporte público. Son proyectos de largo recorrido cuya ejecución se prolongará más allá de 2027, pero cuya consignación presupuestaria marca el calendario.

Por qué el viernes y no otro día

El registro del proyecto de ley en la Asamblea no admite demora: el Estatuto de Autonomía obliga a presentarlo con una antelación mínima de dos meses respecto al inicio del ejercicio, es decir, antes de que acabe octubre, para que las cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero. De ahí que el Gobierno regional haya reorganizado la agenda tras el aplazamiento del miércoles.

Aquel día, la actividad del gabinete se volcó en la respuesta al siniestro ferroviario, con el despliegue de bomberos y SAMUR enviados desde Madrid y la apertura de un punto de atención a familiares en Atocha, donde la estación vivió una jornada posterior marcada por las cancelaciones.

Qué pasa ahora

La sesión del viernes será además la primera con Jorge Rodrigo al frente de Medio Ambiente y José María García como responsable de Vivienda, tras los últimos cambios en el Ejecutivo autonómico.

Una vez registrado el proyecto, se abre la tramitación parlamentaria en la Asamblea: enmiendas a la totalidad, debate en comisión y votación final antes de que termine el año. Conviene recordar que estas cuentas son las de la Comunidad de Madrid y no deben confundirse con el presupuesto municipal del Ayuntamiento de la capital, que sigue su propio calendario e incluye partidas como los 199,6 millones para vivienda pública en 2027.