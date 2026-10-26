La EMVS crece un 14,4% y movilizará más de 208 millones para unas 9.000 viviendas en obras o licitación, con 1.942 casas nuevas en cuatro distritos.

El Ayuntamiento de Madrid reforzará el año que viene su apuesta por el alquiler asequible. El borrador de presupuestos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para 2027 asciende a 199,6 millones de euros, un 14,4% más que en el ejercicio anterior, según el documento al que ha tenido acceso El Español, que adelantó la información. El consejo de administración de la empresa pública debe aprobarlo el próximo miércoles.

La cifra llega en plena precampaña electoral, con la vivienda y el precio de los alquileres como uno de los asuntos que más pesan en el debate público madrileño de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Más de 208 millones movilizados en obra

La aportación directa del Consistorio a la empresa municipal crece un 11,6%, hasta los 153,24 millones, según detalló el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González. Pero el volumen real de inversión será mayor: la compañía prevé movilizar más de 208 millones en 2027, un 85% por encima de lo invertido este año.

Ese dinero irá sobre todo a compra de suelo y nuevas promociones de alquiler asequible, una fórmula en la que la renta no puede superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. En total, a lo largo del año habrá cerca de 9.000 viviendas en alguna fase de obra o licitación: 29 promociones en ejecución con unas 5.100 casas y otras 16 promociones de las dos primeras fases del Plan Suma Vivienda, con unas 2.500. En conjunto, 45 actuaciones.

La empresa prevé además contratar la tercera fase del Plan Suma Vivienda, que sumaría más de 1.400 pisos de alquiler asequible. Esa estimación incorpora el acuerdo aprobado en el pleno municipal del 8 de octubre al amparo de la Ley 2/2026, que introduce un incentivo urbanístico para elevar hasta un 20% la edificabilidad de los terrenos.

Obras en Vicálvaro, Barajas, Tetuán y Arganzuela

Durante 2027 está previsto iniciar la construcción de 1.942 viviendas repartidas por los distritos de Vicálvaro, Barajas, Tetuán y Arganzuela. Con ellas, el patrimonio de la EMVS, que hoy supera las 10.000 viviendas, cerraría el año por encima de las 10.500, cerca de un 70% más que al inicio del mandato.

A eso se añade la cesión de suelo municipal valorado en 91 millones de euros para siete nuevas promociones con más de 2.000 viviendas en Valdecarros, Ermita del Santo, Las Tablas y Carabanchel. Esta política de cesión de parcelas sigue la línea del concurso de parcelas en Los Berrocales para alquiler con opción a compra sacado a licitación recientemente.

Pisos vacíos e intermediación

Más allá de la obra nueva, la EMVS seguirá actuando sobre el mercado secundario. Destinará 12,9 millones a la compra de pisos para ampliar su parque y 3,8 millones al programa Reviva, de recuperación de vivienda vacía, que ya ha incorporado más de 225 pisos al alquiler asequible y prevé sumar otros 50 el año que viene.

El Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que conecta a propietarios con demandantes, contará con algo más de 200.000 euros y aspira a incorporar 250 viviendas.

El balance que hace el Gobierno municipal es de 3.383 viviendas terminadas en 41 promociones en más de siete años, con 7.700 en construcción y más de 3.000 en colaboración público-privada a cargo del Área de Urbanismo. La inversión global acumulada, según el Consistorio, ronda los 1.900 millones de euros.

El contexto, sin embargo, sigue siendo tenso para quien busca piso: el mercado libre acumula subidas que expulsan a muchos inquilinos, como refleja el caso de quienes se marchan tras años buscando alquiler en Madrid.