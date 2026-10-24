Cinco librerías madrileñas han cerrado este año por el alquiler o la falta de relevo. Una encuesta del sector sitúa en riesgo alto al 41% de los locales.

Las librerías de Madrid atraviesan una paradoja: venden más que nunca y, aun así, muchas no saben si podrán seguir abiertas dentro de dos años. Según una encuesta de la Asociación de Librerías de Madrid difundida en mayo, el 41% de los establecimientos de la capital afronta un riesgo inmobiliario "alto o muy alto" de cierre a corto plazo. Lo cuenta El Español Madrid, que ha hablado con varios libreros afectados.

Cinco cierres en un año

En los últimos doce meses han echado el cierre cinco establecimientos conocidos de la ciudad: Tipos Infames, Cafebrería ad Hoc, Amapolas, El Aleph y la librería Pérgamo. Los motivos se repiten: subidas del alquiler imposibles de asumir, contratos que el propietario no quiere renovar o la ausencia de alguien que tome el relevo del negocio.

El caso más comentado es el de Pérgamo, considerada la librería más antigua de la capital. Abandonará su local de la calle del General Oráa, en el distrito de Salamanca, después de 80 años de actividad. Su librero, Pablo Cerezo, aclara que no hubo una subida desproporcionada: "Simplemente nos han comunicado que no querían renovarnos el contrato de alquiler". La librería fue fundada en 1946 por Raúl Serrano, catedrático republicano represaliado por el franquismo, y el anuncio llegó pocos días después de celebrar su aniversario.

Cerezo y su compañera, María Treviño, buscan ya otro espacio donde continuar. "Hemos recibido mucho apoyo de los clientes estos días, lo que hace que me reconcilie con este proyecto", explica.

"Ya no se invierte en cultura, sino en suelo"

El librero describe una contradicción de fondo: las ventas suben, la librería tiene decenas de miles de seguidores en redes y aun así el futuro depende del precio del metro cuadrado. "Es un buen momento para las librerías, pero tenemos una espada de Damocles con los precios", resume. También apunta al efecto indirecto sobre el consumo cultural: quien paga un alquiler alto por una habitación recorta en cine o en libros.

Para Cerezo, hablar solo de gentrificación se queda corto, porque lo que antes afectaba a un barrio concreto se ha vuelto "sistémico" en toda la ciudad. En esa línea apuntaba también Tipos Infames al anunciar su cierre a principios de año: la librería, abierta en 2010 y combinada con cafetería y vinoteca, se despidió tras 15 años culpando a la presión sobre los comercios de proximidad. El debate conecta con otras tensiones urbanas de la capital, desde el precio de la vivienda hasta la proliferación de pisos turísticos sin licencia.

El Aleph cierra el 28 de diciembre por falta de relevo

No todos los cierres responden al alquiler. El Aleph, en la esquina de las calles Ferraz y Luisa Fernanda, en Moncloa-Aravaca, bajará la persiana el 28 de diciembre salvo que aparezca alguien dispuesto a continuar el negocio. Su dueño, Manuel Frontera, se jubila tras 30 años al frente.

Frontera asegura que no busca un perfil concreto: le vale cualquiera que "desee, quiera y pueda" llevar la librería. Reconoce que la decisión ha sido "traumática" y que la incertidumbre sobre el local lo complica todo: "Habría sido más fácil de llevar si cuando tomé la decisión tuviese a alguien que quisiese heredar la librería".

También pone cifras al oficio, poco rentable pese a las horas invertidas: "Muchas veces con que te dé para ganar un salario mínimo y un mínimo beneficio tienes que darte por satisfecho". Aun así, insiste en que la ilusión compensa las dificultades.

Qué dice la encuesta del sector

Los datos de la Asociación de Librerías de Madrid dibujan un panorama frágil:

Más del 80% de los libreros considera la presión inmobiliaria una amenaza directa para su continuidad.

de los libreros considera la presión inmobiliaria una amenaza directa para su continuidad. Solo el 14,3% tiene garantizada su permanencia en el local actual.

tiene garantizada su permanencia en el local actual. El 41% prevé un riesgo alto o muy alto de cierre en los próximos dos años.

"Estos cierres no sorprenden. Son la crónica de una muerte anunciada, llevamos meses avisando", lamenta Cerezo. El sector reclama atención antes de que la lista siga creciendo.