El Consejo de Gobierno aprueba 3 millones para quienes se den de alta en 2027 y amplía en 10 millones la línea de apoyo a microempresas.

La Comunidad de Madrid ha aprobado dos líneas de ayudas dirigidas a los trabajadores por cuenta propia: una de 3 millones de euros para quienes se den de alta como autónomos a lo largo de 2027, con subvenciones de hasta 6.200 euros, y otra de 10 millones para el crecimiento de autónomos y microempresas ya consolidados. Lo acordó el Consejo de Gobierno este miércoles, según informó el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, y recoge El Español Madrid.

Hasta 6.200 euros para arrancar un negocio

La primera convocatoria está pensada para cubrir los gastos del primer empujón, que suelen ser los que frenan a quien duda si dar el paso. Los fondos, gestionados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, pueden destinarse a honorarios de notarios y registradores, seguros de responsabilidad civil, suministros de agua, gas y electricidad, creación de páginas web o compra de licencias informáticas, entre otros conceptos.

Podrán pedirla las personas desempleadas que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o en la mutualidad de su colegio profesional. La contrapartida es clara: hay que mantener la actividad al menos dos años. Si el negocio se cierra antes, no se cumple el requisito.

El plazo para solicitarla es de tres meses desde el inicio de la actividad, contando desde la fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas o en el RETA. Al tratarse de una convocatoria de plazo indefinido, puede tramitarse en cualquier momento del año a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Diez millones más para los que quieren crecer

La segunda pata del paquete no es nueva: el Gobierno regional amplía la dotación de una línea creada en abril para poder atender las solicitudes que se han ido acumulando. Son ayudas directas de hasta 150.000 euros destinadas a autónomos y microempresas, entendiendo por tales las que no superan los nueve trabajadores.

Las subvenciones cubren hasta el 50% de los gastos de ampliación del negocio, con dos condiciones: que la empresa acumule al menos tres años de actividad en la región y que el proyecto contemple un aumento de la plantilla media. Entre los gastos elegibles figuran la contratación de personal, las obras de reforma de locales, la apertura de nuevos establecimientos y la compra de maquinaria o de programas informáticos.

Un detalle relevante para la tesorería de los pequeños negocios: las ayudas inferiores a 70.000 euros se abonarán en un único pago del 100% de la cuantía concedida, sin controles posteriores. La gestión corresponde a la Cámara de Comercio de Madrid, que recibirá las peticiones, revisará los planes empresariales y hará el seguimiento de las inversiones. Las solicitudes se presentan por vía telemática durante el primer mes del año en la Administración Digital autonómica.

A quién afecta

El tejido de autónomos y microempresas es el grueso del comercio y los servicios de barrio en los distritos de la capital y en los municipios de la región: la peluquería, el taller, la asesoría, el estudio de diseño. La apuesta del Ejecutivo autonómico es que rebajar el coste de arrancar y financiar la mitad de una ampliación se traduzca en más contratación.

Estas convocatorias llegan en pleno debate presupuestario regional, después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde a las cuentas autonómicas para 2027, y se suman a otras medidas de apoyo económico aprobadas en los últimos meses, como los avales para comprar vivienda sobre plano. Conviene esperar a la publicación de las bases en el BOCM para conocer la letra pequeña de cada línea antes de preparar la solicitud.