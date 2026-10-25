Los datos municipales para el recibo de 2026 muestran diferencias de hasta diez veces entre barrios. Los vecinos del Centro denuncian que pagan la basura del turismo.

El recibo de la tasa de basuras de 2026 se calculará con los residuos generados durante 2025, y los datos publicados por el Portal del Contribuyente del Ayuntamiento dejan un mapa muy desigual: hay barrios que multiplican por diez la basura por habitante de otros. A la cabeza están Sol, en Centro, y El Plantío, en Moncloa-Aravaca. En el extremo contrario, El Cañaveral y Atocha. Lo cuenta 20minutos, que ha recogido además el malestar vecinal con la fórmula.

Qué barrios generan más y menos residuos

Sol registra 896,73 kilos por habitante empadronado y El Plantío, 709,24. Les siguen Cortes (469,43), el casco histórico de Vicálvaro (381,04), Justicia (369,16), Fuentelarreina (306,09), Palacio (304,94), el casco histórico de Villaverde (301,66), Ciudad Universitaria (275,89) y Universidad (262,49).

En el lado bajo de la tabla aparecen El Cañaveral (83,02 kilos) y Atocha (90,24), seguidos de Vinateros (98,63), San Fermín (102,17), Almendrales (106,71), Fontarrón (108,53), Imperial (109,94), Legazpi (111,91), Canillejas (115,5) y Pilar (115,95).

Las diferencias se dan incluso dentro de un mismo distrito. En Centro, Sol genera 4,6 veces más residuos por habitante que Embajadores, que se queda en 195,30 kilos.

Cómo se calcula la tasa y qué cambia en 2027

La fórmula vigente suma una tarifa básica fija, ligada al valor catastral del inmueble, y una parte variable que multiplica la tarifa por generación de residuos del barrio por un coeficiente de calidad en la separación. Es decir: cuentan los kilos que produce tu barrio, las personas empadronadas en la vivienda y cómo se recicla en la zona.

El Consistorio ya ha anunciado que modificará la ordenanza para el recibo de 2027 y afinará los datos barrio a barrio. La parte variable tendrá en cuenta cómo separan los 131 barrios las cinco fracciones: resto, envases, orgánica, papel y cartón, y vidrio. Para ello, los técnicos del Parque Tecnológico de Valdemingómez elaborarán un informe de evaluación.

Dónde se recicla mejor y peor

Por distritos, Centro tiene el peor porcentaje de separación correcta, con un 12,79%, seguido de Ciudad Lineal (13,52%), Chamberí (14,14%), Tetuán (14,34%), Arganzuela (14,71%) y Barajas (14,93%). Los mejores registros son los de Chamartín (19,22%), Retiro (18,99%), Salamanca (18,79%), Moratalaz (17,35%), San Blas-Canillejas (17,20%) y Vicálvaro (17,16%).

"El cálculo es muy miope"

Los vecinos del centro apuntan a un agujero evidente: el padrón no refleja quién pisa realmente el barrio. Cristina, residente de 69 años en Universidad, sostiene que en la zona apenas hay gente empadronada y que son los residentes quienes acaban asumiendo los kilos que dejan pisos turísticos y alquileres temporales. Mercedes, de 68 años y propietaria de dos viviendas en Sol, resume: "El cálculo es muy miope. Esto está lleno de turistas y ellos, desde luego, no reciclan". Ambas piden un tratamiento específico para los barrios con más presión turística y más contenedores amarillos.

Las quejas no se limitan al centro. En San Diego (Puente de Vallecas), una vecina integrante de la asociación Vallecas en Acción denuncia acumulación de residuos los fines de semana y retrasos de 15 a 20 días en sustituir contenedores rotos, además de la falta de espacio para colocar las cinco fracciones en un mismo punto. En Pavones (Moratalaz), otra residente reclama más información, bonificaciones y puntos de recogida, y considera que pagar 300 euros al año convierte la tasa en un duplicado del IBI.

La respuesta municipal

La directora de la Agencia Tributaria de Madrid, Gema Pérez, defendió en la comisión de Economía, Innovación y Hacienda que no se pretende que los vecinos del centro paguen la basura del turismo y recordó que los residuos depositados en la vía pública no se han incluido en la tasa. "No es un modelo cerrado", señaló, y añadió que los kilos por barrio se actualizarán cada año.