El fundador de la cadena, nacida en el barrio de las Letras, recibe el Premio Pyme del Año 2026 y pide regular los pisos turísticos e invertir en transporte.

La cadena de alojamiento urbano Room00, nacida hace más de una década en el barrio de las Letras, acaba de recibir el Premio Pyme del Año 2026 en Madrid tras aumentar su facturación más de un 30% y su plantilla un 40%. Su fundador y consejero delegado, Ignacio Requena, ha repasado en una entrevista con El Español el crecimiento del grupo y su visión sobre el turismo, la vivienda y las infraestructuras de la región.

De un trabajo de máster a cuatro países

La idea surgió en 2012 como proyecto de fin de máster en la Universidad de Nueva York. Requena detectó que los jóvenes que viajaban por Europa se movían entre hoteles demasiado caros para su presupuesto y albergues tradicionales con instalaciones mejorables. La propuesta fue coger el formato del albergue —pocos metros cuadrados, ambiente de comunidad— y aplicarle los estándares del hotel.

Hoy el grupo suma 78 establecimientos entre abiertos y en desarrollo, repartidos en cuatro países, y aspira a llegar al centenar antes de que acabe el año. Emplea a cerca de 900 trabajadores y facturó 70 millones de euros el pasado ejercicio. Opera con cuatro marcas distintas (Room00 Urban Hostels, Toc Classy Hostels, Select Natural Hotels y Letoh Lifestyle Hotels), una estrategia que, según su fundador, permite abrir varios establecimientos en una misma ciudad sin canibalizarse.

Buena parte de las aperturas proceden de negocios que ya estaban en marcha: la empresa los incorpora, reforma las instalaciones, cambia la marca y mantiene a la plantilla. La entrada del fondo King Street Capital Management en el capital, explica, ha servido para profesionalizar departamentos y ganar músculo financiero.

"Incidencia limitada" sobre la vivienda, según la empresa

El crecimiento del sector alojativo en Madrid convive con una crisis de acceso a la vivienda que ha puesto el foco en la conversión de edificios residenciales. Requena sostiene que su modelo tiene una incidencia limitada sobre el parque de viviendas: según sus datos, en torno al 80% de los nuevos establecimientos proceden de hoteles o albergues ya existentes y otro 15% de oficinas vacías reconvertidas. Añade que trabajan siempre con edificios completos y que han rechazado operaciones "muchísimas veces" cuando la normativa urbanística, el cambio de uso o la convivencia vecinal anticipaban problemas.

Sobre los pisos turísticos, se posiciona del lado de la regulación frente a la prohibición: defiende que en inmuebles residenciales con vecinos no se ejerza la actividad, pero advierte de que vetarla por completo solo desplaza la demanda hacia la oferta ilegal. También rechaza que cerrar hoteles resuelva el problema de acceso a la vivienda: para él, el cuello de botella está en la falta de obra nueva. En esa línea apuntan algunas medidas recientes del Gobierno regional, como los avales para comprar vivienda sobre plano.

Más trenes, un segundo aeropuerto y vida fuera del centro

Preguntado por si la capital está preparada para recibir más visitantes, Requena considera que el Madrid anterior a la pandemia y el actual "están a años luz", pero reclama seguir invirtiendo en calles, seguridad y, sobre todo, en infraestructuras de transporte. Menciona expresamente la ampliación de Atocha y de Chamartín y plantea estudiar un segundo aeropuerto.

Su apuesta pasa por generar varios centros de actividad y no concentrarlo todo en el casco central. Recurre a su etapa en Nueva York, donde millones de personas se desplazan cada día desde las afueras, para defender la descentralización:

"Es más interesante generar otras zonas y apoyarlas con infraestructuras de metro, tren, autobuses y colegios. Si tienes una infraestructura potente y buen transporte, la gente está dispuesta a vivir fuera".

Ese debate no es teórico en la región: proyectos como la prolongación de la línea 11 hacia Leganés o los nuevos desarrollos residenciales del área metropolitana apuntan precisamente a esa redistribución de población y servicios hacia los municipios del entorno.

Fuente: entrevista publicada por El Español Madrid.