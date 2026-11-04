El Gobierno regional cubrirá hasta el 70% de cada garantía para que los compradores no adelanten el 10% del piso durante la construcción.

La Comunidad de Madrid pone en marcha una nueva línea de garantías públicas para quienes compran una vivienda de obra nueva sobre plano. El objetivo es que el comprador no tenga que desembolsar por adelantado hasta el 10% del precio del inmueble mientras el edificio todavía se está levantando. La medida, dotada con un límite de 50 millones de euros, la aprueba el Consejo de Gobierno este miércoles, según adelanta El Español Madrid.

Cómo funciona el aval

Cuando alguien firma la compra de un piso que aún no existe, lo habitual es entregar una cantidad a cuenta al promotor o a la cooperativa antes de que terminen las obras. Para muchos hogares, reunir ese dinero por adelantado —además del ahorro necesario para la entrada de la hipoteca— es el principal obstáculo.

Con el nuevo sistema, las sociedades de garantía recíproca (SGR) podrán avalar a promotores y cooperativas para cubrir esos anticipos, de modo que el futuro propietario no tenga que inmovilizar ese importe durante la construcción. El Ejecutivo autonómico asumirá sin coste hasta el 70% de cada garantía y las sociedades que las concedan cubrirán al menos el 30% restante.

El mecanismo se aplicará tanto a vivienda protegida como a vivienda libre. Podrán adherirse las sociedades con sede en la región que cumplan los requisitos económicos fijados y firmen el correspondiente convenio con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. El acuerdo tendrá efectos desde su publicación en el BOCM, aunque los compradores no podrán beneficiarse hasta que las SGR se sumen efectivamente al programa.

Enlace con Mi Primera Vivienda

Una vez acabada la obra, quienes asuman la hipoteca del promotor podrán pedir su incorporación al programa Mi Primera Vivienda, el aval autonómico que permite financiar al menos el 90% del valor de tasación y, en determinados supuestos, hasta el 100% del precio. Para ello hay que cumplir los requisitos establecidos y formalizar el préstamo con un banco adherido. Ese programa contará con 35 millones en garantías en el presupuesto del próximo ejercicio.

El contexto presupuestario

La nueva línea llega pocos días después de que el Gobierno regional cerrara su proyecto de cuentas para 2027, con 3.374,4 millones para la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, un 11,3% más que en 2026 incluyendo fondos europeos. Las ayudas directas al acceso a la vivienda y a la mejora de edificios suman 552 millones, más de un 13% por encima del ejercicio anterior.

78,3 millones para fomentar el parque en alquiler, frente a los 38 millones iniciales de 2026.

para fomentar el parque en alquiler, frente a los 38 millones iniciales de 2026. 90,3 millones de la Agencia de Vivienda Social para seguir construyendo 2.700 pisos destinados a familias vulnerables.

De 10,8 a 25,2 millones para comprar inmuebles, y 36 millones para mantener las 25.000 viviendas que gestiona.

112 millones para el Plan Rehabilitar Madrid, de los que 30 irán al Plan Regional de Ascensores.

para el Plan Rehabilitar Madrid, de los que 30 irán al Plan Regional de Ascensores. 36 millones para el Plan Alquila y las ayudas a la emancipación juvenil, con 6,4 millones específicos para jóvenes.

El Ejecutivo autonómico también prevé reforzar el Plan Vive, que según sus cifras ha entregado más de 6.500 viviendas de alquiler asequible en 14 municipios y aspira a alcanzar 16.500 repartidas por 28 localidades. Parte de estos recursos proceden del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al que la Comunidad ha multiplicado por 5,5 su aportación.

En paralelo, la administración municipal trabaja con su propio instrumento: el presupuesto municipal de vivienda pública para 2027 reserva 199,6 millones a través de la EMVS. Son dos administraciones distintas y dos vías paralelas para un mismo problema: el acceso a la vivienda en la región.