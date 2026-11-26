La capital suma su noveno World Travel Award en turismo de reuniones tras acoger más de 51.000 encuentros en 2025 y generar 5.500 millones de euros.

Madrid vuelve a colgarse la medalla en turismo de congresos. La capital ha sido elegida por noveno año consecutivo mejor destino de turismo de reuniones y congresos de Europa en los World Travel Awards, un segmento que en 2025 dejó en la ciudad un impacto económico superior a los 5.500 millones de euros. Lo confirmó este miércoles la concejala delegada de Turismo y presidenta de Madrid Convention Bureau, Almudena Maíllo, tras la última Junta Rectora del año de este organismo, según informa El Español.

51.000 encuentros y casi una cuarta parte del gasto nacional

Las cifras que maneja el Ayuntamiento dibujan un sector consolidado: la ciudad acogió en 2025 más de 51.000 reuniones entre jornadas profesionales, convenciones y congresos. Ese volumen explica que Madrid concentre el 23 % del gasto que genera esta industria en el conjunto de España.

El interés municipal por este tipo de turismo no es solo de volumen. El visitante de congresos suele viajar entre semana, pernoctar varias noches y gastar por encima de la media del turista de ocio, lo que ayuda a rebajar la estacionalidad de hoteles, restauración y transporte. De ahí que Maíllo subrayara que estos encuentros "refuerzan la imagen del destino" y favorecen "la estabilidad del conjunto del sector turístico madrileño".

Los grandes congresos de 2026

El ejercicio que ahora termina ha estado marcado por dos citas de gran tamaño. Por un lado, el congreso de WindEurope, que reunió en la capital a alrededor de 17.000 profesionales del sector de las energías renovables. Por otro, el encuentro anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), celebrado en octubre en IFEMA Madrid, que congregó a cerca de 37.000 especialistas.

Eventos de ese calibre movilizan durante varios días la planta hotelera, los servicios de catering, el taxi y el transporte público, y suelen concentrarse en el entorno del recinto ferial, en el distrito de Barajas, además del Palacio Municipal de Congresos y otros espacios repartidos por la ciudad.

Un salto de 28 puestos en sostenibilidad

Junto al premio europeo, el Ayuntamiento destaca otro dato: Madrid ha escalado 28 posiciones en el Índice de Sostenibilidad de Destinos Globales (GDS-Index) de 2026 hasta situarse en el puesto 21. Este ranking mide cómo gestionan las ciudades el turismo de negocios desde el punto de vista ambiental, social y de gobernanza, un criterio cada vez más determinante para las asociaciones internacionales a la hora de elegir sede.

La capital aspira además a revalidar el título mundial de los World Travel Awards —lo ha ganado siete veces— en la gala final de los premios, prevista para el 12 de diciembre.

Qué hace Madrid Convention Bureau

El organismo encargado de atraer estos encuentros ha participado este año en cinco ferias y doce salones profesionales, y ha organizado 17 viajes de familiarización para organizadores de eventos, además de 16 acciones de promoción y representación. En la última Junta Rectora se presentó también a los 14 nuevos socios, con lo que la entidad alcanza las 249 empresas asociadas: hoteles, sedes, agencias de eventos y proveedores.

De cara a 2027, la estrategia anunciada pasa por afinar la puntería: captar congresos alineados con los sectores económicos con más peso en la ciudad y diseñar acciones más segmentadas según lo que pidan organizadores y prescriptores. Es decir, menos escopeta y más tiro dirigido, buscando encuentros que encajen con el tejido productivo madrileño.

La apuesta municipal por la proyección exterior de la ciudad se ha dejado ver también en otros frentes, desde los grandes eventos deportivos hasta iniciativas como los ensayos de reparto con drones en la ciudad o la programación cultural con la que el Ayuntamiento busca atraer visitantes, como el nuevo centro cultural de Plaza de España.