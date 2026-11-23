El edificio de la antigua Compañía Asturiana de Minas reabre tras más de tres años de obras con una exposición de 150 piezas y entradas a 16 euros.

Madrid tiene desde este lunes un nuevo gran equipamiento cultural en una de sus esquinas más transitadas. El edificio de la antigua Compañía Asturiana de Minas, en una de las esquinas de la Plaza de España, ha reabierto sus puertas convertido en centro cultural de la Fundación Mutua Madrileña, después de varios cambios de propiedad y de más de tres años de obras.

El estreno llega acompañado de una exposición de gran formato dedicada a Miguel de Cervantes, que abre al público el martes 24 de noviembre con entradas a 16 euros. La elección no es casual: la plaza está presidida por el monumento al escritor y su entorno está salpicado de referencias a su obra.

Qué se puede ver

La muestra reúne más de 150 piezas originales —pinturas, objetos, documentos de época y ediciones históricas— integradas en un recorrido que mezcla el enfoque histórico con tecnología inmersiva. Según sus impulsores, la idea es presentar al autor del Quijote como un hombre de su tiempo: "soldado, cautivo, viajero, funcionario precario y escritor cuya obra surge de la fricción constante entre ideales y realidad".

El planteamiento apunta a un público amplio, no solo al lector especializado, en la línea de las grandes exposiciones inmersivas que han proliferado en la capital en los últimos años.

Un edificio con la máxima protección

El inmueble supera los 4.300 metros cuadrados y fue levantado entre 1896 y 1899 según proyecto del arquitecto Manuel Martínez, por encargo de una compañía minera de capital belga. Su programa original combinaba oficinas y una nave de depósito de materiales en el sótano y la planta baja con tres plantas altas destinadas a viviendas de los ingenieros de la empresa.

Hoy figura en el Catálogo de Edificios Protegidos del Ayuntamiento de Madrid con nivel 1 y grado singular, la máxima protección posible, y además está declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid con categoría de Monumento. Entre 1988 y 2002 albergó la Consejería de Cultura del Gobierno regional.

La rehabilitación se ha ejecutado a partir del proyecto del arquitecto Fernando Espinosa de los Monteros, ganador del concurso que la mutua convocó en 2021 para repensar el interior del edificio y adaptarlo a usos culturales respetando el diseño histórico.

Más caro y más tarde de lo previsto

Los cálculos iniciales de la entidad situaban la reforma en torno a los 14 millones de euros y preveían dos años de obras, con apertura a mediados de 2025. Finalmente los trabajos se han alargado más de tres años y la inauguración se ha retrasado hasta este otoño, un desfase habitual en intervenciones sobre edificios catalogados, donde cualquier hallazgo o exigencia de protección obliga a rehacer plazos.

Un emplazamiento que ha cambiado

El nuevo centro se beneficia de la remodelación de la Plaza de España, que ha convertido el entorno en un corredor peatonal muy transitado. El edificio queda junto al Senado y en pleno itinerario que enlaza la Gran Vía con el Palacio Real y el Museo de las Colecciones Reales, uno de los ejes turísticos y culturales más frecuentados del distrito Centro.

La apertura refuerza así la concentración de oferta cultural en esta zona de la capital, que en los últimos años ha sumado nuevos espacios expositivos y recupera ahora un inmueble que llevaba tiempo sin uso público. En Madrid siguen pendientes, sin embargo, otros edificios protegidos a la espera de destino, como el Palacio de la Infanta Carlota, vacío desde hace años.

Información elaborada a partir de la publicada por elDiario.es Madrid.