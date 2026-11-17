El cineasta ha rodado entre la capital y Aranjuez con tres millones de dinero público: 1,5 de la Comunidad y 1,5 del Ayuntamiento.

La nueva película de Woody Allen ya tiene todo su material grabado. El rodaje, que se ha prolongado durante seis semanas entre la capital y Aranjuez, ha terminado según anunció el Gobierno regional, y deja atrás más de 35 localizaciones repartidas por la geografía madrileña.

Del Teatro Real a la Cuesta de Moyano

La productora no ha detallado el listado completo de escenarios, pero el equipo del director estadounidense ha sido visto trabajando en puntos muy reconocibles de la ciudad. El rodaje arrancó en la plaza de Oriente y el Teatro Real, y después las cámaras pasaron por el Museo del Prado, el barrio de Salamanca, la calle Alcalá, la Cuesta de Moyano y el Real Jardín Botánico.

También hubo jornadas en Malasaña, concretamente en la calle Colón, uno de esos rincones del distrito Centro que se cuelan cada temporada en alguna producción audiovisual. Aranjuez completó el mapa fuera de la capital.

Tres millones de dinero público

El proyecto llega a Madrid con respaldo institucional por partida doble. La Comunidad de Madrid subvenciona la cinta con 1,5 millones de euros y el Ayuntamiento de Madrid aporta otros 1,5 millones mediante patrocinio. Entre ambas administraciones cubren el 25% del presupuesto, que asciende a 12 millones de euros.

La condición asociada a esa aportación es que el título de la película incluya la palabra Madrid, una fórmula habitual en este tipo de acuerdos de promoción de la marca de la ciudad y de la región.

Además del dinero, el Consistorio puso a disposición del equipo la Madrid Film Office, que hace de intermediaria en todo lo que requiere gestión municipal, y la Oficina de Rodajes, encargada de tramitar las autorizaciones por ocupación de la vía pública. El objetivo declarado es que grabaciones de este tamaño afecten lo menos posible al tráfico, al espacio público y a la seguridad de los vecinos, algo nada menor cuando se cortan calles en zonas tan transitadas como la calle Alcalá o el entorno del Prado.

Visita institucional durante el rodaje

Este martes se supo también que el 27 de octubre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se acercó al rodaje. La visita se produjo en las inmediaciones del Jardín Botánico, junto a la calle Alfonso XII, otro de los puntos elegidos por el equipo para grabar.

Qué se sabe de la película

De la trama ha trascendido poco. Según la descripción facilitada, se trata de una historia ambientada en un ambiente diplomático y de negocios, con relaciones sentimentales, enredos, infidelidades y engaños que los personajes intentan ocultar. Es terreno conocido para el director, que ya ha rodado antes en España.

En el reparto figuran Alexi Wasser, Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas y Jakob Oftebro, con la participación de Jordi Mollà y Paloma Bloyd.

Madrid como plató

El rodaje se suma a la lista de producciones internacionales que eligen la región, un reclamo que las administraciones defienden por su impacto económico y turístico. Durante estas semanas, quienes pasaban por la Cuesta de Moyano o por la plaza de Oriente se han encontrado con camiones, focos y calles acotadas, una estampa cada vez más frecuente en el centro de la ciudad.

Esa convivencia entre vecinos y producciones se cruza con otras iniciativas que abren la ciudad a la mirada del público, como las visitas de Open House Madrid a edificios singulares. Información publicada por elDiario.es Madrid a partir del anuncio del Gobierno regional.