La banda agotó entradas en 20 minutos y cerró su paso por Madrid con más de dos horas de concierto y la aparición sorpresa de Eva Amaral.

La sala La Riviera, a orillas del Manzanares, colgó el cartel de 'no hay entradas' el pasado 14 de noviembre para una de las paradas más esperadas de la gira de despedida temporal de Love of Lesbian. El grupo barcelonés afronta la recta final de 'El Último Verso', el tour con el que se despide de los escenarios por tiempo indefinido tras 25 años de actividad.

Según relata 20 Minutos, las localidades volaron en apenas 20 minutos, un dato que explica por sí solo el vínculo del grupo con el público madrileño.

"Esto es un hasta luego, no un hasta siempre"

El concierto arrancó puntual, a las nueve de la noche, con 'Ejército de salvación', el tema que da título a su último disco de estudio. Santi Balmes marcó desde el principio el tono de la velada con un mensaje directo a la grada: "Nosotros estamos más tristes que vosotros; esto es un hasta luego, no un hasta siempre". Y remató: "Esto no es una despedida, es un agradecimiento".

Durante más de dos horas, la formación —Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Roig y Oriol Bonet— alternó himnos de su repertorio clásico con pasajes acústicos de corte más íntimo. Sonaron 'Bajo el volcán', 'Cuando no me ves', 'Planeador', 'La noche eterna', 'Nadie por las calles', 'La hermandad', 'Los Irrompibles', 'Sesenta memorias perdidas', además de 'Belice', '1999', 'Club de fans de John Boy' o 'Incendios de nieve'.

La sorpresa de la noche llegó con la aparición de Eva Amaral, que se subió al escenario para interpretar junto al grupo '¿Qué vas a saber?'. La canción terminó con un grito de la vocalista: "¡Arriba el rock español, arriba el poder femenino!".

Un año muy madrileño

La banda ha pisado con insistencia los escenarios de la región durante este 2026. Actuó en el Palacio Vistalegre el 21 de marzo, encadenó tres fechas en las Noches del Botánico (15, 16 y 17 de junio), pasó por el Teatro Real el 27 de julio dentro del ciclo Revolution '65 y cerró el verano en el Muralla Indie de Alcalá de Henares, el 25 de septiembre.

El anuncio del parón llegó en febrero, cuando el grupo comunicó a sus seguidores que había decidido "bajar el telón por un tiempo", sin concretar cuánto duraría la pausa. La gira, bajo el lema 'Nos vemos en el último verso', recorre recintos de España y Latinoamérica con un repertorio que repasa toda su trayectoria.

La recta final del tour coincide con la publicación, el 30 de octubre, del recopilatorio 'Nouvelle Cuisine Caníbal', que reúne por primera vez sus EPs gastronómicos junto a cuatro temas inéditos: 'Dulce, nana dulce', 'La Hermandad (Versión La Coral Caníbal)', 'Ojalá' y 'Ámame lindo (Oda a la antropofagia)'.

Lo que queda de gira

Tras el concierto madrileño, el grupo viaja a México para tocar los días 24, 25 y 28 de noviembre. Regresará a España el 11 de diciembre al Roig Arena de Valencia —el único concierto en el que, según el medio, todavía quedaban entradas— y el 19 de diciembre al Gijón Arena.

El cierre de esta etapa tendrá acento catalán, con el formato de los "últimos cuatro versos": el 12 de diciembre en la Sala Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat y los días 28, 29 y 30 de diciembre en la Sala Apolo de Barcelona.

En Madrid, la despedida terminó con 'Oniria e Insomnia', precedida de una versión íntima de 'El poeta Halley' dedicada a los músicos que "hacen canciones con sentido y que cuidan las palabras". La última frase de Balmes resumió la noche: "Si durante este concierto os habéis olvidado de vuestros problemas, esta es nuestra profesión: la más bonita del mundo".