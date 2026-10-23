Teatro gallego, la Compañía Nacional de Danza en la Zarzuela, microteatro en Malasaña, música antigua y el cierre del festival Getafe Negro.

El fin de semana llega cargado de propuestas en la Comunidad de Madrid: desde un montaje teatral sobre memoria histórica hasta un triple programa de danza con orquesta en directo, pasando por microteatro de quince minutos en Malasaña y la clausura del festival de novela negra de Getafe. Te contamos qué hay y dónde, según la agenda publicada por 20 Minutos.

Memoria y teatro: 'ICTUS' en el Centro Dramático Nacional

La compañía gallega Chévere presenta ICTUS (Anatomía de 'La última lección' de Castelao), una pieza que arranca con la memoria fracturada de una mujer que ha sufrido un ictus y que se despliega hacia la figura de Alfonso R. Castelao, artista y político gallego, y hacia el cuadro A derradeira leición do mestre, pintado en 1945, que retrata el cadáver de Alexandre Bóveda, fusilado tras un juicio sumarísimo en 1936.

El montaje, con dramaturgia y dirección de Xron, entrelaza la llegada del lienzo a la Cidade da Cultura de Galicia en 2018, La lección de anatomía de Rembrandt y la exhumación de los restos de Bóveda. Patricia de Lorenzo interpreta a la protagonista y Miguel de Lira da vida a los distintos comparecientes ante un jurado imaginario. Completan el reparto Borja Fernández, Marcos Pereira y Gema Santos. El espectáculo incorpora lenguaje signado, sobretítulos y audiodescripción, y el 29 de octubre habrá encuentro con el equipo artístico tras la función.

La CND vuelve al Teatro de la Zarzuela con 'Aión'

La Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, regresa al Teatro de la Zarzuela con Aión, un programa triple que se representa del 23 de octubre al 1 de noviembre con la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM) bajo la batuta de Daniel Capps y el pianista Gustavo Díaz-Jerez.

Grand Pas Classique, derivado del Paquita de Marius Petipa, incorporado a la compañía en 1989 por Maya Plisétskaya, con puesta en escena de Azari Plisetski.

Petite Mort, de Jirí Kylián, estrenada en 1991 como homenaje a Mozart en el bicentenario de su muerte, con dos movimientos lentos de los conciertos para piano números 21 y 23.

The Second Detail, de William Forsythe, también de 1991, con música de Thom Willems.

Getafe Negro encara su recta final

El XIX Festival de Novela Policiaca de Madrid, Getafe Negro, cierra el domingo 25 tras más de sesenta actividades iniciadas el 14 de octubre. El viernes 23, el novelista chino Mai Jia conversa con Lorenzo Silva a las 18 horas en Espacio Mercado; después, Manel Loureiro presenta Antes de que todo cambie, y a las 21 horas hay concierto de jazz en el mismo espacio. El sábado 24, Antonio Sánchez-Escalonilla charlará con voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer. La clausura será a las 13 horas del domingo con Los huérfanos, de Carmen Mola, con Jorge Díaz y Antonio Mercero.

Microteatro, música antigua y cine

El festival MÍNIMA, primer certamen internacional de microteatro de la capital, sigue hasta el 1 de noviembre en las salas de Microteatro por Dinero, en Malasaña: piezas de 15 minutos para 15 espectadores en espacios de 15 metros cuadrados. Del viernes al domingo se estrenan cuatro propuestas llegadas de Ecuador, Canarias, Portugal y la Comunidad Valenciana, además de la sesión infantil del sábado (de 12 a 14 horas) y la golfa, de 21 horas a medianoche.

En música, el VII Festival Encuentro Silva de Sirenas programa dos conciertos en el Ateneo de Madrid: el grupo Crossover el sábado 24 y The Ministers of Pastime el domingo 25; el cierre será la semana próxima en el Auditorio Municipal Adolfo Suárez de Tres Cantos. Ese mismo domingo, el ciclo Círculo de Cámara del Círculo de Bellas Artes abre temporada con el pianista Piotr Anderszewski en el Teatro Fernando de Rojas, con Brahms y la Sonata n.º 32 de Beethoven.

Y para los cinéfilos, la Fundación Juan March continúa su ciclo de cine Pre-Code con Gloria y hambre (William A. Wellman, 1933), presentada el viernes por el coordinador del ciclo, Carlos F. Heredero.

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