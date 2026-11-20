El encendido arranca el sábado en Cibeles con 500 drones. Belén monumental junto a la Puerta de Alcalá, abeto en Sol y láseres en Conde Duque.

Madrid se pone el abrigo navideño. El encendido del alumbrado tendrá lugar este sábado en la plaza de Cibeles y dará el pistoletazo de salida a más de un mes de decoración, luces y actividades culturales que se prolongarán hasta enero por toda la capital. Entre las novedades de esta temporada figuran un nacimiento monumental junto a la Puerta de Alcalá, una instalación de ángeles en la calle Velázquez y un espectáculo de auroras boreales con láser en Conde Duque.

El encendido: drones sobre Cibeles

El acto comenzará a las 19.00 horas y estará conducido por el humorista Carlos Latre, con actuación musical de Pastora Soler. La gran novedad será el vuelo de 500 drones sobre el centro de la ciudad, algo que no se había hecho antes en esta cita. El botón que enciende las luces lo pulsarán cinco niños de Ceuta.

El entorno de Cibeles también cambia de aspecto: la explanada de CentroCentro acogerá un abeto luminoso de 22 metros coronado por una estrella de hilo blanco y decorado con 654 bolas azules, mientras que la fachada del Ayuntamiento estrena ornamentación y el balcón principal de la Casa de América lucirá una cortina de microlámparas de blanco cálido. En conjunto, la ciudad se adorna con 131 cerezos luminosos y 7.458 cadenetas que suman 164 kilómetros.

Belenes: de la Puerta de Alcalá a Daoiz y Velarde

El nuevo paseo central del bulevar que une Cibeles con la Puerta de Alcalá abrirá al público el lunes 23 de noviembre. Allí se instalará un nacimiento de diez metros de altura que imita las vidrieras de las catedrales, con 120.372 puntos led. La tradición belenística tendrá además su hueco en la plaza de las Cortes, frente al Congreso.

En el distrito de Retiro, el Centro Cultural Daoiz y Velarde acogerá desde el 28 de noviembre la exposición Tesoros de la Colección Basanta-Martín, con un belén napolitano de 100 metros cuadrados y un recorrido por los cinco continentes a través de más de medio centenar de conjuntos belenísticos.

Ángeles, un muñeco de nieve y láseres

La calle Velázquez, en el distrito de Salamanca, estrena una decoración con 31 ángeles con estela, de 12 metros de largo y 2,2 de alto, formados por más de 156.000 puntos de luz blanco cálido. La estampa continúa en la confluencia de Gran Vía con Alcalá, donde frente al edificio Metrópolis se levantarán tres figuras tridimensionales metálicas en tonos dorados. En plaza de Castilla habrá un ángel de 18 metros con 36.400 puntos de luz.

En Bailén con plaza de España se instalará un muñeco de nieve transitable de 12 metros de altura. Y el patio de Conde Duque se convertirá, del 26 al 30 de diciembre, en una instalación inmersiva diseñada por Maxi Gilbert con música de Miguel Ángel Serna: 40 sistemas láser proyectarán auroras boreales, constelaciones y lluvias de Perseidas sobre las fachadas, entre las 19.00 y las 23.00 horas.

Sol, calle Mayor y los dibujos de los escolares

El gran abeto de la Puerta del Sol llevará más de 3.100 bolas plateadas, 350 lazos rojos y 245.000 puntos de luz led. Su colocación ha requerido ajustar la ubicación al milímetro por la cantidad de instalaciones subterráneas que hay bajo la plaza. La calle Mayor estrena un diseño inspirado en Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad, y el 20 de diciembre el coro Gospel Factory volverá a cantar desde los balcones del Teatro Español.

Las figuras de los Reyes Magos de la plaza de Colón, de diez metros de altura, no llegarán a tiempo para el encendido por un retraso en su envío desde China. La vicealcaldesa Inma Sanz lo atribuyó a la "congestión en el tráfico marítimo internacional" y aseguró que "llegarán un poquito más tarde de lo que teníamos previsto, pero llegarán".

Por tercer año, las calles de acceso a la Plaza Mayor lucirán luces diseñadas por escolares de 1º y 2º de Primaria a partir del concurso de dibujo del Ayuntamiento; los diseños de 2024 y 2025 siguen en la calle Atocha y en varias vías entre la calle Mayor y Ópera. La glorieta de Atocha, por su parte, hará un guiño al Año Xacobeo de 2027. Estos días el centro suma además otros reclamos como las esculturas de meninas repartidas por la ciudad. Datos publicados por 20minutos.