Una treintena de esculturas inspiradas en Velázquez se reparten por Serrano, Gran Vía, Cibeles, Chamberí o Vallecas. La visita es gratuita.

Madrid ha vuelto a convertirse en una galería al aire libre. Desde el pasado 15 de noviembre, alrededor de 30 esculturas inspiradas en la figura de la menina del cuadro de Diego Velázquez se reparten por calles y plazas de la capital dentro de una nueva edición de Meninas Madrid Gallery. La exposición es gratuita, está al aire libre y se podrá recorrer hasta el 15 de diciembre.

Dónde buscarlas

Las piezas se han colocado en puntos muy distintos de la ciudad: Serrano, Goya, Colón, Gran Vía, Callao, plaza de España, Cibeles, Chamberí, plaza de Castilla o Vallecas. La idea es que el paseo funcione como un recorrido urbano: cada escultura incorpora un código QR que permite consultar la historia de la obra y el mensaje que hay detrás del diseño.

Una de las que más atención está despertando es La Regata, la primera menina diseñada por Victoria Federica, que se encuentra en el número 34 de la calle Serrano, cerca del cruce con Goya, en pleno barrio de Salamanca. Es una de las zonas comerciales con más tránsito de la ciudad, así que resulta fácil toparse con ella sin buscarla.

Cómo es "La Regata"

El diseño apuesta por una estética marinera. Dominan los tonos azules, salpicados de naranjas, rosas y violetas que evocan un atardecer junto al mar, y sobre ese fondo navegan varios veleros que recorren el cuerpo de la figura. En uno de ellos puede leerse El Bribón, junto a una bandera de España, en referencia a la afición por la navegación del rey Juan Carlos I, abuelo de la autora. La pieza incorpora además una frase escogida por ella misma: «La autenticidad es el lujo de no parecerse a nadie».

Un proyecto con una figura base común

Meninas Madrid Gallery nació de una idea del artista hispano-venezolano Antonio Azzato, que reinterpretó la silueta de la menina velazqueña para convertirla en un soporte común. Todos los participantes —artistas, diseñadores, empresas y rostros conocidos— reciben la misma figura en blanco y la transforman según su propia propuesta, lo que explica la enorme variedad de resultados.

En esta edición figuran, entre otros, el actor Edgar Ramírez, el diseñador Pablo Erroz y la banda Rawayana. También hay esculturas vinculadas a proyectos sociales, educativos y culturales: una dedicada a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, otra relacionada con Ceuta y una tercera que rinde homenaje a los artesanos y talleres de la iniciativa Hecho en Madrid. Varios centros educativos han participado con diseños seleccionados en una convocatoria internacional.

El lema de este año es «Madrid, la ciudad donde los sueños toman forma», y la colección mezcla piezas puramente artísticas con otras que recuerdan acontecimientos concretos o apoyan causas determinadas.

Un millón de euros para causas benéficas

La exposición mantiene desde sus primeras ediciones un componente solidario. Según la organización, el proyecto ha recaudado más de un millón de euros destinados a fundaciones y asociaciones a través de la subasta de las esculturas. Cuando termina la muestra, algunas piezas salen a subasta y parte de lo obtenido se destina a proyectos benéficos.

Hasta el 15 de diciembre, las meninas seguirán repartidas por la ciudad, en una propuesta que se suma a la agenda cultural madrileña de estas semanas, junto a citas como el Festival Solarpunk en el Círculo de Bellas Artes. Información publicada por OKDiario Madrid.