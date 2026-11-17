Tres días de charlas, talleres, performances y una Feria del Futuro en pleno centro de Madrid para imaginar futuros sostenibles sin caer en la distopía.

El centro de Madrid acoge este fin de semana un festival dedicado a un género que hasta hace poco circulaba en foros de internet y entre activistas climáticos: el solarpunk. Del 20 al 22 de noviembre, el Círculo de Bellas Artes reúne charlas, talleres, mesas redondas y actuaciones en torno a la idea de que el futuro puede imaginarse desde la abundancia y no solo desde el colapso. La programación la recoge elDiario.es Madrid en su agenda cultural.

Qué es eso del solarpunk

Frente al ciberpunk y su imaginario de ciudades oscuras dominadas por corporaciones, el solarpunk propone lo contrario: comunidades que se autogobiernan de forma horizontal, tecnología compatible con los límites del planeta y una idea de prosperidad que no pasa por el petróleo. Después de años de ficción climática catastrofista, el género ha ido ganando espacio hasta llegar a auditorios como este.

El comisario de las jornadas es Emilio Santiago Muíño, investigador del CSIC, que abrirá el viernes a las 18:30 con la ponencia Solarpunk: lujo comunal totalmente descarbonizado, en referencia al clásico de Kristin Ross sobre la Comuna de París.

Viernes: abundancia y auditoría de la revolución solar

Tras la apertura, la periodista María Álvarez planteará en Para todos, todo si sabríamos vivir en un mundo donde el problema de la escasez estuviera resuelto. A las 20:00, la escritora Layla Martínez, el guionista Guillermo Zapata y Lara Alonso montan una ficción escénica: la auditoría pública de una supuesta Revolución Solar en el año 2050. La jornada cierra con Frugal Coding, una fiesta con instrumentos híbridos construidos a partir de interfaces recicladas.

Sábado: Feria del Futuro y Repair Café

El plato fuerte del sábado es la Feria del Futuro, abierta de 11:00 a 20:00 en la Sala Fuentecilla, con editoriales, investigadores, empresas y colectivos ciudadanos. En paralelo, de 11:00 a 14:00, funciona un Repair Café de acceso libre donde puedes llevar pequeños electrodomésticos y objetos estropeados y repararlos con la ayuda de voluntarios con maña. Si no tienes nada que arreglar, la propia organización invita a pasarse igualmente a conocer cómo trabaja Repair Café Madrid.

El resto del día alterna formatos: una grabación en directo del pódcast Margen de maniobra con Jaime Vindel, científico del CSIC y autor de Antifascismo solar; un encuentro literario con Munir Hachemi; una charla sobre insectos comestibles a cargo de la científica Ligia Esperanza Díaz, con degustación incluida; y una asamblea multiespecie para repensar la democracia más allá de lo humano. A las 18:00 se presenta El futuro puede ser la hostia: la abundancia que viene, con Javier Peña, Daniel Iraberri y Mar Rubio. La noche la cierran la performance Obsoleta de Raquel Meyers, que trabaja con un Commodore 64, y la improvisación colectiva de La simulada orquesta del T-37.

Domingo: talleres prácticos

El cierre es el más manual. Blanca Lacasa dirige un taller de correspondencia en el que escribirás una carta a tu yo del futuro; el Laboratorio de Abundancias enseña a fabricar bombas de semillas para la jardinería de guerrilla urbana; Gemma Barricarte propone Farmear sol desde la arquitectura; y Gonzalo Gómez plantea directamente la pregunta práctica: cómo llevar el solarpunk a la vida cotidiana, con energías renovables, ciudades habitables y renaturalización. También hay espacio para las utopías del sur global, con Sofía Barker y Maielis González, y una charla de Helen Hester sobre el llamado «bronatalismo» de las élites tecnológicas.

Varias actividades requieren inscripción previa, sobre todo los talleres. Si te interesa la agenda cultural del centro, por aquí han pasado también otras citas con el urbanismo y la arquitectura, como la última edición de Open House Madrid.