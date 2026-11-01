La Comunidad destinará 314,3 millones a Cultura, Turismo y Deporte en 2027: obras en Milla Canal, rehabilitación de Velintonia y tres centros de turismo rural.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid manejará 314,3 millones de euros en 2027, un 5,1% más que este año. Las cuentas autonómicas, aprobadas el viernes con un techo de gasto de 32.911 millones, reservan dinero para tres frentes muy distintos: el complejo de Milla Canal en Chamberí, la rehabilitación de la casa de Vicente Aleixandre y un plan de turismo rural centrado en la Sierra Oeste. Lo cuenta 20minutos a partir del detalle presupuestario facilitado por el Gobierno regional.

Milla Canal: 7,5 millones para la obra

El proyecto que pretende unir las instalaciones deportivas del Parque de Santander con los recintos y teatros del Canal recibirá 7,5 millones de euros el próximo año. La idea es coser todo ese conjunto para crear un polo cultural, deportivo y de ocio en el norte de la almendra central, con unos 560.000 usuarios anuales en las instalaciones deportivas.

La primera fase, ya en marcha, incluye un nuevo acceso peatonal a las pistas desde la calle Bravo Murillo y la restauración de la fachada sur del primer depósito de agua de la región, protegido como Bien de Interés Cultural. En etapas posteriores se prevé reubicar las pistas de tenis, levantar una piscina exterior nueva, mejorar el gimnasio y ampliar zonas verdes.

Velintonia y el centenario del 27

2027 será el año del centenario de la Generación del 27 y la Comunidad reserva 1,5 millones para la programación conmemorativa. La pieza central es Velintonia, la casa donde vivió el poeta y Nobel Vicente Aleixandre, adquirida por la Administración regional en 2025. Queda por delante la restauración del inmueble para convertirlo en la futura Casa de la Poesía: la compra fue el primer paso, pero el edificio necesita obra antes de poder abrir al público.

Tres centros de innovación turística fuera de la capital

El otro eje es sacar visitantes de la capital y repartirlos por la región. La Consejería abrirá tres Centros de Innovación Turística en las comarcas de Las Vegas, Sierra Oeste y Sierra Norte, con un millón de euros de partida, para desplegar el proyecto Madrid Destino Rural con agroturismo, turismo activo y de bienestar.

Desde el Gobierno regional explican que el plan se elaborará junto a vecinos y empresas de la zona para "promover un turismo responsable y beneficioso para el tejido socioeconómico local". A ese objetivo se suma el impulso al turismo de congresos, con el que se busca alargar las estancias y reducir la estacionalidad.

Teatros, bibliotecas y música

La industria cultural suma 3 millones adicionales para música, artes visuales y artes escénicas, dentro del Plan Regional de Industrias Culturales, que contempla ampliar la Red de Teatros. Otros 15,6 millones irán a gestión y promoción de actividades culturales.

Habrá además trabajos de modernización en tres equipamientos repartidos por la región:

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial .

. El Centro Cultural Pilar Miró, en Vallecas .

. Los Teatros del Canal, en Chamberí.

Las bibliotecas y el patrimonio bibliográfico se llevan 47,6 millones, un 11,2% más, una de las subidas porcentuales más altas del área. El Ballet Español y la Orquesta y Coro de la Comunidad mantienen su actividad con 11 millones. La Consejería cita también el apoyo al clúster audiovisual, al mercado musical Radar Madrid, a los Premios de la Academia de la Música y a la industria del videojuego.

Las cifras forman parte del paquete global de las cuentas regionales. Puedes repasar el Presupuesto autonómico de 2027 aprobado esta semana para situar estas partidas en el conjunto. Conviene recordar que se trata de un proyecto de la Comunidad de Madrid, distinto de las cuentas del Ayuntamiento de la capital, que maneja sus propias partidas de inversión municipal en vivienda pública.