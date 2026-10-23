El rebaño sale de la Casa de Campo a las 11.00 del domingo 25 de octubre y evitará Sol y Cibeles. Habrá cortes de tráfico entre las 10.00 y las 13.00.

El centro de Madrid volverá a convertirse en vía pecuaria por unas horas. Más de 1.400 ovejas y cabras recorrerán las calles de la almendra central el domingo 25 de octubre con motivo de la XXXIII Fiesta de la Trashumancia, una cita que este año cambia de itinerario y deja fuera dos de sus escenarios clásicos: la Puerta del Sol y la plaza de Cibeles.

Un recorrido distinto por la acampada de Sol

Según informa elDiario.es Madrid, el rebaño no atravesará el kilómetro cero por la acampada instalada allí desde hace semanas, lo que también deja fuera la llegada hasta la sede del Ayuntamiento en Cibeles. El itinerario se reorganiza por otras calles del distrito Centro, con la plaza de la Villa como punto principal del acto institucional.

La salida está prevista a las 11.00 desde la Casa de Campo. Desde allí, los animales pasarán por el Puente del Rey, la Cuesta de la Vega y la calle del Duque de Nájera antes de enfilar la calle Mayor hasta la plaza de la Villa, donde se espera su llegada en torno a las 11.25.

Después, el rebaño continuará por la plaza Mayor, la calle de Toledo, la plaza de la Cebada, la Carrera de San Francisco y la calle de Bailén, para regresar por la calle Mayor, la Cuesta de la Vega y el Puente del Rey hasta la Casa de Campo, con destino final en los rediles de la zona de Valdueza. Acompañarán al paso grupos con trajes regionales, músicos y bailes tradicionales.

Los 50 maravedís de la Concordia de 1418

En la plaza de la Villa, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, recibirá junto a otros representantes municipales a pastores, mayorales, rabadanes y ganaderos. Se leerá la Concordia de 1418, el acuerdo entre la Mesta y el Concejo de la Villa que regulaba el paso del ganado, y los pastores entregarán simbólicamente los 50 maravedís al millar, el pago tradicional por cruzar los términos municipales.

El rebaño está formado por 1.250 ovejas de razas castellana, rubia de El Molar y entrefina, y 160 cabras guisanderas y de Guadarrama, guiadas por miembros de la Fundación Trashumancia y Naturaleza.

Cortes de tráfico

La celebración obligará a cortar el tráfico en los puntos del recorrido aproximadamente entre las 10.00 y las 13.00. Si tienes previsto moverte en coche por el entorno de la calle Mayor, Bailén, Toledo o el Puente del Rey esa mañana, cuenta con desvíos.

Por qué se celebra

La fiesta se organiza en Madrid desde 1994 y en 2024 tuvo que suspenderse por la lengua azul. Reivindica las vías pecuarias como corredores ecológicos y el papel de la ganadería extensiva en la conservación de la biodiversidad, la prevención de grandes incendios y el mantenimiento de la economía rural. En España, la red de caminos ganaderos suma unos 125.000 kilómetros y unas 420.000 hectáreas, protegidas por la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.

Esta edición coincide con la declaración de 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por parte de la FAO. Además, la Comunidad de Madrid ha declarado recientemente la trashumancia Bien de Interés Cultural por su valor histórico, etnográfico y paisajístico.

Actividades en la Casa de Campo

El Centro de Educación Ambiental Casa de Campo completa la fiesta con un programa divulgativo del viernes 23 al domingo 25: recorridos junto al rebaño, demostraciones de hilado y torcido de lana, el paseo Pastores por un día, talleres de afieltrado, el cuentacuentos SOS lana sobre reciclaje textil, un taller de quesos artesanos de la región y dos exposiciones sobre el patrimonio de las vías pecuarias y los pastizales del Sistema Central.

Si te interesan las citas que combinan naturaleza y ciudad, estos días también puede verse la nueva edición de Naturaleza Encendida en Madrid.