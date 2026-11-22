Más Madrid denuncia que el edificio de Luna 32, en Malasaña, sigue sin proyecto ni partida presupuestaria cuatro años después de recuperarlo el Ayuntamiento.

El Palacio de la Infanta Carlota, en la calle Luna 32, en pleno barrio de Universidad (Malasaña, distrito Centro), continúa sin un uso definido. El Ayuntamiento de Madrid compró el inmueble en 2011 para evitar que acabara en manos de un inversor extranjero, lo recuperó tras un largo proceso de desalojo que terminó en 2022 y, desde entonces, no ha concretado ningún proyecto. Así lo denunció Más Madrid en la comisión municipal de Obras y Equipamientos, según informa 20 Minutos.

Un edificio de 5.000 metros cuadrados en el limbo

La concejala de Más Madrid Mar Barberán planteó la cuestión como una "contradicción importante": "Desalojan a 200 personas y a día de hoy no hay nada", lamentó la edil. Barberán recordó que el Consistorio justificó en su momento la compra por la necesidad de preservar el palacio de la especulación y de dotar al barrio de nuevos equipamientos, algo que, a su juicio, no se ha traducido en ninguna actuación concreta.

La delegada de Obras y Equipamientos no respondió al planteamiento por tratarse de una competencia del área de Urbanismo. Fuentes de esa área confirmaron al citado medio que el uso futuro del inmueble, de unos 5.000 metros cuadrados, sigue sin determinarse.

En 2022, el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos anunció que estudiaba convertirlo en un centro cultural de proximidad y habilitar viviendas intergeneracionales para jóvenes y mayores: plantas baja y primera para actividad cultural y las superiores para alojamiento, según explicó entonces la vicealcaldesa Begoña Villacís. Aquel plan nunca llegó a cuajar.

El reproche vecinal: "Malasaña no puede perder ni un metro más"

Barberán reprochó que no exista ni proyecto ni partida presupuestaria pese a las carencias de equipamientos del barrio. "Malasaña está muy gentrificada y no puede perder ni un metro más", advirtió, y pidió que el Ayuntamiento consulte a los vecinos y valore destinar al menos parte del edificio a vivienda. También citó como advertencia la pérdida de otros inmuebles históricos municipales en la calle del Barco, 39, y Corredera Baja, 20. El debate sobre el uso del patrimonio inmobiliario de la ciudad enlaza con otras reclamaciones vecinales recientes, como las alegaciones vecinales sobre los pisos vacíos.

De Juan de Villanueva al pleito millonario

El palacio data de 1775, cuando Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado, lo levantó para el marqués de Llanos. Más tarde quedó vinculado a María Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, esposa del infante Francisco de Paula, de quien tomó su nombre. En 1849, el arquitecto Antonio de Herrera de la Calle amplió el edificio respetando buena parte del proyecto original, aunque cambió la portada y abrió un nuevo zaguán. Conserva elementos singulares como pinturas de inspiración pompeyana en las bóvedas, nichos con jarrones y figuras de leones, y cuenta con el máximo nivel de protección patrimonial.

El conflicto arrancó en 2005, cuando el empresario iraní Taefi Ali adquirió el inmueble y encargó obras que, según denunciaron colectivos vecinales y defensores del patrimonio, causaron daños en varias plantas sin las licencias necesarias. La Asamblea Ciudadana Barrio Universidad llevó el caso adelante y, tras una inspección de Disciplina Urbanística, el Ayuntamiento abrió actuaciones. La vía judicial reconoció al propietario una indemnización de 8,5 millones de euros, pero tras el recurso y la negociación el Consistorio pagó alrededor de 3,1 millones y se quedó con el edificio en 2011.

Dos años de desalojos

Sin uso asignado, el palacio acabó ocupado durante años, con problemas de seguridad, deterioro estructural y acumulación de residuos, además de denuncias vecinales por hacinamiento y alquileres irregulares. La recuperación se prolongó dos años e incluyó 14 entradas con autorización judicial; se identificaron 38 espacios ocupados en los que vivían más de 200 personas, una cifra variable por el realquiler y el hospedaje irregular.

En noviembre de 2022, Villacís anunció la recuperación del inmueble y advirtió de que la rehabilitación necesitaría al menos un año antes de implantar los nuevos usos. Cuatro años después, el palacio sigue cerrado y sin destino.