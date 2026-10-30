Tiendas de Preciados, Montera o Fuencarral cubren sus vitrinas y recortan turnos ante llamamientos en redes a vandalizar el centro este fin de semana.

Tableros de madera atornillados sobre los escaparates, turnos recortados y decisiones tomadas sobre la marcha. Varios comercios del entorno de la Puerta del Sol y la Gran Vía han optado por protegerse por su cuenta ante los llamamientos difundidos en redes sociales a cometer actos vandálicos en el centro de la capital durante el fin de semana de Halloween, según ha podido constatar 20 Minutos recorriendo la zona.

Taladros en Fuencarral y Preciados

En la tienda de deportes de la calle de Fuencarral, a escasos metros de la Gran Vía, unos operarios trabajaban este jueves por la tarde en el tapiado del escaparate mientras las terrazas cercanas seguían llenas. "Más que por seguridad, es por prevención", resumía un empleado del establecimiento.

La escena se repite junto a Sol. Un comercio de telefonía ha cubierto una de sus vitrinas y explica que lo ha hecho precisamente ese día porque los instaladores iban desbordados de trabajo en la zona. El cálculo es sencillo: sale más barato un tablón que reponer una luna rota. En ese caso solo protegerán un escaparate, al considerar que la reja metálica del local ya ofrece garantías.

En la calle de Preciados, una conocida cadena de calzado deportivo ya había tapiado el fin de semana anterior y retiró después los paneles, sin saber que había otra convocatoria. "Nos enteramos a comienzos de esta semana. Si lo hubiéramos sabido antes, no habríamos retirado los tableros", contaba un dependiente. Lo previsible es que vuelvan a colocarse a primera hora del viernes.

No todos han decidido lo mismo. Una heladería de la zona asegura que no tapiará y que valorará sobre la marcha si baja la persiana. Y en la Carrera de San Jerónimo hay establecimientos que ni siquiera conocían la convocatoria.

Jornadas más cortas por precaución

Entre las medidas que están adoptando algunos locales no solo está el tapiado: también el acortamiento de la jornada de los dependientes. En una joyería de Preciados explican que protegieron el escaparate el fin de semana pasado, pero tuvieron que retirar los paneles porque dejaron de entrar clientes, el efecto colateral evidente de blindar un comercio en plena zona comercial.

La asociación Preciarte, que agrupa a los comerciantes de Preciados, Carmen, Sol y calles adyacentes, calcula que varios establecimientos cubrirán sus vitrinas el viernes, sobre todo en Arenal, Preciados, Montera, Alcalá, la Carrera de San Jerónimo y la Plaza Mayor. Desde la entidad subrayan que se trata de iniciativas particulares: "Muchos lo hacen por iniciativa propia, pero no ha habido ninguna indicación del Ayuntamiento. La Policía ha llamado a la calma, pero esperábamos algún consejo".

La asociación apunta además que son los trabajadores quienes expresan más inquietud, aunque descarta que se repitan en Madrid episodios como los vividos estos días en Barcelona y Bilbao: "Algo pasará, pero no llegaremos a eso".

Dispositivo policial para el viernes y el sábado

El Ayuntamiento de Madrid prepara un dispositivo policial para el viernes y el sábado, que termina de perfilar con la Delegación del Gobierno, competente en materia de seguridad. La vicealcaldesa y delegada de Emergencias y Seguridad, Inma Sanz, señaló tras la Junta de Gobierno que esperan "encarecidamente" que no se produzcan incidentes, pero que se habilitarán "todos los recursos que sean necesarios" para prevenirlos.

Los llamamientos proceden del grupo Blocus, el mismo que convocó las acciones en Barcelona a través de redes sociales. Aunque circula la versión de que la convocatoria se ha retirado, Policía Nacional y Policía Municipal mantendrán la coordinación durante todo el fin de semana.

El episodio llega en un momento delicado para el pequeño comercio del centro, un tejido ya tensionado por los alquileres, como refleja que cuatro de cada diez librerías vean riesgo de cierre. Para muchos locales, cerrar antes o tapar el escaparate un sábado supone perder una de las jornadas más rentables del año.