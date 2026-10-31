Carabanchel suma dos nuevos ámbitos de estacionamiento regulado desde el martes. Afecta a unas 75.500 personas y el 94% de las plazas serán verdes.

El estacionamiento regulado se amplía en Carabanchel. Desde el martes 3 de noviembre, los barrios de Opañel y San Isidro entran en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), con 3.161 plazas bajo parquímetro que afectarán a unas 75.500 personas, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid y recogidos por 20 Minutos.

Una ampliación votada por los vecinos

La medida se aprobó el pasado 22 de octubre después de una consulta a los residentes de ambos ámbitos. El resultado fue favorable: votaron a favor 941 personas de 1.264 participantes, es decir, el 74,45% de quienes se pronunciaron. Solo los vecinos empadronados en la zona han podido pedir la autorización de residente, trámite abierto desde principios de octubre.

Del total de plazas que empiezan a regularse, 2.979 serán verdes —reservadas de forma preferente a residentes, que es el 94% del total— y 182 azules, de rotación, pensadas para estancias cortas de quien viene de fuera del barrio a hacer gestiones o compras.

Qué calles entran

En Opañel, el nuevo ámbito se extiende por General Ricardos, Antonio de Leyva, avenida de Oporto, Portalegre y Mercedes Arteaga. Este barrio ya contaba con zona SER en la franja más próxima a Comillas, así que lo que ocurre ahora es una ampliación de la cobertura hacia el interior.

En San Isidro, en cambio, la regulación es una novedad para buena parte del barrio. Los nuevos parquímetros se despliegan en un perímetro delimitado de forma provisional por la calle de San Ambrosio, el paseo de la Ermita del Santo, el paseo Quince de Mayo y el entorno del puente de Toledo. Hasta ahora, el SER se concentraba en la franja más pegada al Manzanares.

Qué cambia para el vecino

La diferencia práctica es inmediata: a partir del martes, aparcar en esas calles sin la autorización de residente o sin ticket conlleva sanción. Quien viva allí y esté empadronado puede tramitar el distintivo; quien no, pasa a depender de las plazas azules o de buscar hueco fuera del perímetro regulado.

El Ayuntamiento defiende que la regulación persigue ordenar el uso del espacio público y favorecer al residente frente al coche que viene de fuera y permanece todo el día. La medida se enmarca, según el consistorio, en los objetivos de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

Más barrios en la lista

La expansión no se detiene aquí. Otras 18 zonas residenciales pueden solicitar la llegada de los parquímetros, con el criterio de que sea el propio vecindario quien impulse la petición. El calendario municipal fija el 31 de diciembre de 2029 como horizonte para implantar el SER en los ámbitos reconocidos en la ordenanza, entre ellos Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca) y Costillares (Ciudad Lineal), en los tres casos de forma parcial.

Con la incorporación de Opañel y San Isidro, la capital supera las 183.000 plazas reguladas repartidas en 13 de los 21 distritos. Carabanchel, uno de los distritos más poblados de la ciudad, refuerza así su presencia en el mapa del SER, que durante años se concentró en la almendra central y los barrios del norte y el este.

Es, además, otro movimiento más en la reordenación del tráfico y el espacio público de la zona sur y oeste de la capital, donde en las últimas semanas también se han anunciado cambios relevantes como la apertura del soterramiento de la A-5. Para el vecino de Carabanchel, el consejo práctico es sencillo: comprobar si su calle está dentro del nuevo perímetro antes del martes.