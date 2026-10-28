El alcalde ha anunciado que el túnel de la A-5 estará abierto por completo el 23 de diciembre, aunque las obras de urbanización en superficie continuarán.

Los conductores que entran y salen de Madrid por la A-5 tienen fecha. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el tramo soterrado de esta vía abrirá al tráfico de forma completa el 23 de diciembre, justo antes del arranque de las fiestas navideñas. Lo avanzó durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, según informa elDiario.es Madrid.

“Podremos ir por la A-5 completamente soterrada el 23 de diciembre”, dijo el regidor, que de este modo ratifica el compromiso que el Ayuntamiento ha venido repitiendo a lo largo de toda la ejecución de los trabajos: que el túnel estaría operativo antes de que terminara el año.

Qué queda por hacer antes de la apertura

En las semanas que restan hasta esa fecha, el consistorio debe rematar el túnel y resolver su enlace con la M-30, señalado como una de las operaciones más delicadas de toda la obra. Es el punto donde confluyen el tráfico de la autovía de entrada y el de la circunvalación, y de su correcta ejecución depende que la apertura no se traduzca en nuevos atascos en los accesos.

La apertura al tráfico, además, no significa el final de los trabajos. El área de Movilidad, responsable de la actuación, seguirá con las obras durante los próximos meses. El mayor reto pendiente es la urbanización de toda la superficie que queda libre una vez que los coches pasan por debajo: el espacio que antes ocupaba la autovía debe convertirse en un entorno urbano transitable, con aceras, cruces y zonas estanciales.

Por qué importa esta obra

La A-5 es una de las principales entradas por carretera a la capital y una vía utilizada a diario por decenas de miles de vehículos procedentes del oeste y del suroeste de la región. Durante los meses de obras, los conductores han convivido con desvíos, carriles provisionales y cambios de itinerario que han condicionado los desplazamientos de quienes acceden a Madrid por esa vía.

El soterramiento persigue un doble objetivo: mantener la capacidad de tráfico bajo tierra y recuperar en superficie un espacio que hasta ahora funcionaba como barrera física entre los barrios situados a uno y otro lado de la autovía. Ese es precisamente el trabajo que continuará una vez abierto el túnel y el que determinará si la transformación cumple o no con lo prometido a los vecinos.

Una fecha con intención

La elección del 23 de diciembre no es casual. La apertura se produce en vísperas de Nochebuena, uno de los momentos del año con mayor movimiento de vehículos en los accesos a la capital, con desplazamientos por vacaciones y visitas familiares. Si la previsión se cumple, los conductores podrán usar el trazado soterrado completo durante el periodo navideño.

El Ayuntamiento ha sostenido este calendario durante todo el desarrollo de los trabajos, pese a que en infraestructuras de esta envergadura los plazos suelen moverse. La confirmación del alcalde fija ahora una fecha concreta sobre la que medir el cumplimiento.

La actuación se suma a otras intervenciones urbanas en marcha en la ciudad, desde la peatonalización de plazas en barrios del sur hasta los planes de vivienda municipal, con un presupuesto para vivienda pública en 2027 que el consistorio ya ha detallado.

Queda por conocer el detalle del operativo de apertura: cómo se gestionará la puesta en servicio, qué restricciones se mantendrán en superficie y durante cuánto tiempo seguirán las máquinas trabajando en el entorno. El Ayuntamiento no ha concretado por el momento el calendario de la fase de urbanización.