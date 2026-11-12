La sección de patrimonio de la Policía Municipal ha identificado a 1.466 personas en casi tres años y ha enviado 190 atestados a los juzgados.

La unidad de la Policía Municipal de Madrid dedicada a perseguir las pintadas ilegales cumple casi tres años con un balance que el Ayuntamiento presume de eficaz: 63 personas investigadas, 875 denuncias y 1.466 identificaciones en la vía pública. Los datos los dio a conocer el consistorio durante la visita del alcalde a este servicio, según recoge El Mundo.

Qué es la SEPROPUR

La Sección de Protección del Patrimonio Urbano (SEPROPUR) está integrada por una treintena de agentes que trabajan las 24 horas del día durante todo el año. Su cometido es localizar, documentar y atribuir autoría a las pintadas que afectan al patrimonio y al ornato de la capital.

En este periodo ha abierto 802 expedientes, ha elaborado 628 informes y ha remitido 190 atestados a los juzgados de instrucción, además de otros 17 a la Fiscalía de Medio Ambiente por presuntos delitos de daños en edificios protegidos o declarados de interés cultural.

El método de trabajo combina mapas de riesgo de los espacios públicos más castigados, registro fotográfico de las pintadas, cotejo de firmas mediante técnicas de grafología y rastreo de perfiles de redes sociales de acceso público para intentar identificar a los autores.

Los casos más sonados

Entre las actuaciones que el Ayuntamiento destaca figuran las investigaciones a dos personas por pintadas en la parte trasera de la plaza de la Villa y en el monumento a las víctimas de Mauthausen, y a otras diez por daños en el Museo de América, que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural.

También hubo intervención en el monumento a la infanta Isabel de Borbón, en la Cuña Verde de Latina, donde se denunció a cinco personas y se intervinieron 200 aerosoles, y en la tapia de Sabatini, en la Casa de Campo, durante las obras de soterramiento de la A-5.

Sol, la acampada y una posible querella

El alcalde puso como ejemplo reciente los desperfectos registrados en la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada de Sol. Los agentes de la unidad acudieron a la plaza nada más levantarse el campamento para evaluar y documentar las pintadas realizadas en el Oso y el Madroño y en la estatua de Carlos III, con el fin de dejar constancia del daño de cara a eventuales acciones judiciales.

El consistorio sigue cuantificando los desperfectos y preparando la documentación para decidir si presenta una querella contra el anterior delegado del Gobierno. José Luis Martínez-Almeida explicó que tiene pendiente una reunión con los servicios jurídicos municipales y que quiere que cualquier acción vaya acompañada de los informes técnicos correspondientes.

"Los grafitis no son arte urbano"

El alcalde defendió la existencia de un servicio policial específico y rechazó de plano la equiparación entre pintada ilegal y creación artística.

"Dijimos desde el primer momento que los grafitis no son arte urbano, sino que es una forma que tienen algunos de ensuciar nuestra ciudad y de, por tanto, alterar la convivencia", afirmó Martínez-Almeida.

Según el regidor, la reducción de las pintadas ilegales y de los actos vandálicos contra el patrimonio ha sido "muy significativa" desde que la sección echó a andar. Añadió que otras ciudades se han interesado por este modelo policial y avanzó que el Ayuntamiento quiere seguir ampliando los medios de la unidad.

El debate de fondo sigue abierto en Madrid: dónde está la frontera entre el muralismo autorizado —que el propio consistorio y varias juntas de distrito promueven en fachadas y medianeras— y la pintada no consentida sobre bienes protegidos. Para los vecinos, el efecto práctico se mide en el coste de limpieza y en el estado de monumentos, estatuas y fachadas históricas del centro de la ciudad.