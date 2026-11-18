Nueve empresas se reparten 39,2 millones en contratos de conservación de colegios y equipamientos municipales. Tres acumulan el 63% del importe.

El mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad de Madrid mueve 39,2 millones de euros en contratos repartidos entre los 21 distritos, y buena parte de ese dinero acaba en compañías controladas por fondos de inversión o en proceso de venta a este tipo de entidades. Así lo revela un análisis publicado por elDiario.es Madrid, que ha examinado las adjudicaciones de conservación de centros educativos y otros equipamientos municipales.

Los contratos están en manos de nueve empresas, pero la concentración es alta: tres de ellas acumulan 13 de los 21 lotes y el 63% del importe total. Casi la mitad del presupuesto corresponde a firmas cuyo accionariado está ya en manos de fondos o que negocian su entrada.

Quién mantiene cada distrito

La compañía con más adjudicaciones es Centralia Servicios Integrales, con cinco distritos —Chamberí, Latina, Retiro, Villaverde y Tetuán, este último en unión temporal de empresas— por 9,3 millones, el 24% del total. Se trata de una sociedad madrileña constituida en 2011 con un capital social de 3.100 euros, sin participación detectada de fondos.

Le sigue Serveo, la antigua Ferrovial Servicios, que se ocupa de Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas: cuatro contratos, el 21% del importe. La empresa pertenece desde 2024 al fondo Portobello Capital, que compró primero el 75% en 2022 y después el resto, y que ha ejecutado una compra apalancada mientras prepara la entrada de nuevos inversores.

Clece, filial de ACS, mantiene Barajas, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moratalaz por 7,1 millones (18%). Lleva en torno a dos años en venta y entre los interesados figuró Stoneshield Capital, aunque la operación quedó congelada en diciembre de 2025 tras las protestas sindicales y políticas.

El resto se reparte entre Copisa Integra (antes CPI Integrated Services) en Arganzuela y Salamanca; Acierta Asistencia, del grupo Caser, en Usera; Ortiz Construcciones en el lote 1 de Moncloa-Aravaca; Acciona Facility Services en Puente y Villa de Vallecas; ACSA, del grupo Sorigué, en Chamartín; y OHL Servicios Ingesan en Vicálvaro.

Una venta que puede concentrar aún más

Ingesan, filial de OHLA, está en venta desde julio de 2026 y Serveo figura entre las posibles compradoras. Si la operación se cerrara, Portobello pasaría a controlar el mantenimiento de cinco distritos y más de una cuarta parte del presupuesto.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, critica que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida haya convertido un servicio esencial en un activo financiero. “Un fondo de inversión no quiere mantener colegios, un fondo no está para arreglar una persiana, unas ventanas o unos baños. Quiere comprar, ganar dinero y vender”, sostiene.

Ofertas bajas y penalizaciones

El informe apunta otro frente: siete de los 21 lotes se adjudicaron a empresas que habían presentado ofertas anormalmente bajas. En todos los casos, los servicios técnicos municipales aceptaron las justificaciones aportadas.

Además, siete de las nueve adjudicatarias actuales acumulan sanciones municipales entre 2023 y 2026: 99 penalidades por cerca de 1,95 millones de euros. Si se suma Genera Quatro, anterior responsable en Retiro, la cifra sube a 103 penalizaciones y supera los dos millones.

El caso de Retiro resulta ilustrativo: Genera Quatro ganó con una oferta anormalmente baja, encadenó cuatro penalizaciones por 57.772,80 euros y acabó con el contrato resuelto por incumplimientos. Centralia asumió después el servicio mediante un contrato de emergencia. En Villa de Vallecas, Acciona acumula tres penalizaciones por ejecución defectuosa, dos de ellas vinculadas al lote de centros educativos.

El debate llega en plena discusión presupuestaria, con la partida educativa de la Comunidad para 2027 también bajo escrutinio. Conviene recordar que el mantenimiento de los colegios públicos de infantil y primaria corresponde al Ayuntamiento, mientras que la gestión educativa depende de la Comunidad de Madrid.