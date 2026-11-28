El autobús de las luces de Madrid cambia de marca y encarece el billete hasta 18-20 euros, diez años después de empezar costando dos.

El autobús que recorre el alumbrado navideño de Madrid vuelve este invierno con otro nombre y otra tarifa. Lo que durante una década se vendió como Naviluz se comercializa ahora como City Tour Navidad, y el billete se sitúa entre los 18 y los 20 euros, frente a los 15 de la pasada campaña. Lo cuenta elDiario.es Madrid, que ha seguido la evolución de un servicio que nació como municipal y hoy está en manos de operadores privados.

De dos euros a veinte en diez años

El recorrido se incorporó a la oferta municipal en 2016, durante el mandato de Manuela Carmena, y fue la Empresa Municipal de Transportes la que registró la marca Naviluz. Entonces el billete costaba dos euros y llegó a cuatro en las últimas Navidades de gestión directa.

A partir de 2019 la explotación pasó a Alsa mediante concesión municipal, que se mantuvo hasta 2022. Después, la compañía siguió ofreciendo por su cuenta un trayecto similar y vendió entradas bajo la denominación Naviluz pese a que la marca seguía inscrita a nombre de la EMT, que de hecho renovó el registro. El precio fue escalando: seis euros en 2021, siete en 2022 y 2023, diez en 2024 y quince en 2025. Ahora, entre 18 y 20 según el día.

Qué dijo el Ayuntamiento

La cuestión llegó a comisión municipal en 2024 por las preguntas de Más Madrid sobre la privatización y el uso de la marca. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendió el abandono de la gestión directa: el autobús municipal tenía 18 años y el Consistorio debía elegir entre mantenerlo, invertir unos dos millones en vehículos nuevos o dejar la explotación a empresas privadas. Optó por lo último, alegando que así podía priorizar la renovación de la flota ordinaria de la EMT.

No se aclaró entonces qué figura jurídica amparaba el uso de la marca municipal por parte de las compañías ni si hubo contraprestación económica. El concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño llegó a calificar el precio de los billetes de “atraco”.

Tres empresas autorizadas para cuatro años

El nuevo escenario se enmarca en el concurso municipal de autorizaciones de transporte turístico colectivo, resuelto por decreto publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 16 de enero. De las cuatro candidatas, tres obtuvieron autorización para los próximos cuatro años: Autocares Casanz (grupo Avanza), Big Bus Madrid y la unión de Alsa y Julià Travel. City Sightseeing quedó fuera.

Casanz y Big Bus lograron 50 puntos, la máxima nota; Alsa-Julià sumó 30 y City Sightseeing, 25,06.

Solo Casanz y Big Bus acreditaron con contratos firmados la compra de vehículos eléctricos, lo que les dio los 20 puntos de ese apartado.

Las alegaciones de las dos peor valoradas fueron desestimadas. A Alsa-Julià se le rechazó un contrato aportado fuera de plazo y sin firma electrónica que acreditara su fecha.

Los compromisos de renovación de flota son de obligado cumplimiento y su incumplimiento puede acarrear la retirada de la autorización.

Un detalle explica buena parte de la subida: el procedimiento no fijó un precio máximo para los billetes, de modo que cada operador establece su tarifa. El canon ofrecido al Ayuntamiento fue idéntico en las cuatro ofertas.

Horarios y quejas previas

Los autobuses turísticos navideños circularán del 23 de noviembre al 6 de enero, con salidas cada 15 minutos entre las 18.00 y las 22.15 desde el número 52 de la calle Alfonso XII, en el distrito de Retiro. El trayecto, de unos 50 minutos, pasa por el paseo del Prado, Alcalá, Gran Vía, Cibeles y la Castellana, los ejes principales del alumbrado navideño de la capital.

Las campañas anteriores dejaron incidencias: en 2024 se denunciaron retrasos de más de una hora y trayectos recortados a la mitad de lo anunciado, además de quejas por el frío y la velocidad de los vehículos; Alsa se disculpó sin ofrecer bonificaciones. En el puente de diciembre de 2025 se repitieron las cancelaciones y el desorden organizativo. Con las tarifas actuales, una salida familiar de cuatro personas ronda los 80 euros.