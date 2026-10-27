El Ayuntamiento activa el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar 2026-2027, con vigilancia en cinco zonas y charlas preventivas en los institutos.

El Ayuntamiento de Móstoles ha presentado el Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar (PISEE) para el curso 2026-2027, un dispositivo de la Policía Municipal que vigilará los accesos y alrededores de 29 centros educativos del municipio en los momentos de mayor afluencia: entradas, recreos y salidas.

El plan lo impulsa la Concejalía de Seguridad, Emergencias y Medio Ambiente y se plantea con un enfoque preventivo: la idea no es tanto intervenir cuando el problema ya ha estallado como detectar antes situaciones de riesgo entre los menores y mantener un canal abierto con los equipos directivos de los colegios e institutos.

Cinco zonas escolares y cinco patrullas

El municipio queda dividido en cinco zonas escolares, cada una con una patrulla asignada de Policía Municipal que trabaja en turnos de mañana y tarde. A ese despliegue base se suman refuerzos según lo que se vaya detectando sobre el terreno: la Unidad Contra la Violencia de Género y Protección Social, la Unidad Canina y agentes de paisano cuando las circunstancias lo aconsejen.

El dispositivo también prevé intensificar la presencia policial en determinados momentos del calendario escolar, aquellos en los que históricamente se concentran más conflictos a la salida de clase.

Qué se vigila exactamente

Las actuaciones no se limitan a la puerta del centro. El plan incluye la vigilancia de parques, zonas de ocio y establecimientos próximos a los institutos, y de forma expresa el control de los salones de juego situados a menos de 200 metros de los recintos escolares, un punto que viene siendo objeto de atención municipal en varios ayuntamientos del sur de la región.

Entre los fenómenos que el PISEE busca prevenir, el Ayuntamiento cita el acoso escolar, el absentismo, las peleas y reyertas y el consumo y la venta de sustancias nocivas en las inmediaciones de los centros.

Charlas en 2º de la ESO

La parte formativa recae en la Unidad Contra la Violencia de Género y Protección Social, que impartirá charlas informativas dirigidas principalmente al alumnado de 2º de ESO. Los contenidos abarcan acoso escolar, violencia de género, riesgos de internet y las redes sociales, bandas juveniles, consumo de drogas y prevención del odio y la discriminación.

Es, probablemente, la pata menos visible del plan y la que más recorrido tiene a medio plazo: buena parte de los conflictos que acaban en la calle arrancan en el móvil.

Un plan con veinte años de recorrido

El PISEE no es nuevo. Se puso en marcha en 2005 y desde entonces se renueva cada curso bajo el modelo de policía de proximidad, basado en la prevención, la colaboración con los centros y la respuesta rápida ante cualquier incidente que comprometa la seguridad de los estudiantes.

A la presentación asistieron el alcalde, Manuel Bautista; el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Emergencias y Medio Ambiente, Gabriel Monteserín; el jefe de la Policía Municipal, Juan Manuel Arribas; concejales del Gobierno municipal y directores y representantes de centros educativos de la ciudad.

La presencia de los equipos directivos en el acto no es un detalle menor: el plan depende en buena medida de que los centros comuniquen a tiempo lo que detectan, desde un caso de absentismo reiterado hasta la aparición de grupos conflictivos en los parques cercanos. Sin ese flujo de información, las patrullas trabajan a ciegas.

La información procede de la nota publicada por el Ayuntamiento de Móstoles. En materia de seguridad, otras administraciones madrileñas han optado por reforzar sus dispositivos con medios técnicos, como el plan de la Comunidad para instalar cámaras lectoras de matrículas en municipios pequeños.