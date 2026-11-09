El Ayuntamiento de Rivas y WWF España intervienen 120 hectáreas de pinar urbano con claras, podas y plantación de especies autóctonas hasta 2028.

El monte urbano más grande de Rivas-Vaciamadrid está siendo reconvertido poco a poco para que un incendio tenga más difícil propagarse. El Parque de Mazalmadrit, con más de 120 hectáreas pegadas a zonas residenciales, es el escenario de un plan municipal que no se limita a abrir cortafuegos: busca cambiar la propia estructura del bosque. Lo cuenta elDiario.es Madrid en un reportaje sobre el proyecto.

Un pinar plantado hace medio siglo y sin gestionar

El diagnóstico de partida señalaba un problema concreto: la elevada densidad de pino carrasco, una especie que acumula biomasa seca y que en Mazalmadrit crece muy cerca de las viviendas. Esos pinares proceden de las repoblaciones forestales de hace unas cinco décadas y, según el consistorio ripense, la falta de intervención posterior los ha dejado en una situación frágil.

La razón es la competencia entre ejemplares por la luz, el agua y los nutrientes: árboles demasiado juntos acaban debilitados y más expuestos a plagas. A ello se suma la sensibilidad del entorno, conectado con el Parque Regional del Sureste e integrado en la Red Natura 2000.

Un convenio con WWF España hasta 2028

El proyecto arrancó formalmente en noviembre de 2024, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con WWF España por cuatro años, con posibilidad de renovación anual si se actualiza el plan. La organización ecologista se encarga de los trabajos con apoyo municipal, en un esquema que contempla también voluntariado y participación vecinal. Los objetivos declarados son la "gestión forestal preventiva" y la "restauración ecológica" de la masa forestal, y la previsión es que las actuaciones se prolonguen al menos hasta 2028.

La primera campaña, cerrada en 2025, intervino sobre más de nueve hectáreas de pinar mediante la técnica de la clara mixta: retirar parte del arbolado para aliviar la competencia y abrir huecos que rompan la continuidad del combustible. De ahí salieron más de 500 toneladas de madera, astilladas y entregadas a un gestor para su aprovechamiento como biomasa en forma de pellets.

3.100 plantas autóctonas y un endemismo amenazado

La otra pata del plan es diversificar un monte dominado por el pino. En la zona norte, el llamado espartal, se han plantado más de 3.100 ejemplares de 14 especies: encinas, coscojas, romeros, espantalobos y hasta 90 unidades de pítano (Vella pseudocytisus), un endemismo ibérico amenazado. La selección tuvo en cuenta la capacidad de cada especie para adaptarse a los suelos yesíferos característicos de la zona.

En la fase que se desarrolla durante 2026 los trabajos se amplían a otras cuatro o cinco hectáreas, con atención prioritaria a las áreas próximas a urbanizaciones consideradas de alta peligrosidad. Se ejecutarán cortas selectivas y podas de ramas bajas secas para interrumpir la continuidad vertical del fuego, y se repondrán y regarán en verano los ejemplares que no hayan sobrevivido. El seguimiento forma parte del acuerdo: el objetivo es que la mortalidad de las nuevas plantaciones no supere el 30% tras el estío.

El coste de prevenir frente al de reparar

El experimento llega después del verano más cálido registrado en España desde que hay series históricas, iniciadas en 1961, y tras el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid: los fuegos de julio en la Sierra Oeste arrasaron cerca de 30.000 hectáreas, obligaron a evacuar a más de 70.000 personas, cerraron 11 municipios y cortaron 13 carreteras.

La reparación de aquel desastre da la medida del gasto. El Gobierno regional ha anunciado cerca de 2,8 millones de euros para actuar en montes públicos quemados: más de dos millones para diez montes de utilidad pública de la Sierra Oeste y otros 750.000 euros para el entorno de Lozoyuela, Buitrago del Lozoya y Puentes Viejas, con trabajos que van desde la retirada de arbolado quemado hasta medidas contra la erosión del suelo. A esa cantidad se suma otro paquete de ayudas a viviendas, empresas y explotaciones agrarias.

En Rivas la apuesta es la contraria: intervenir antes para evitar la factura posterior. Y, de fondo, ensayar una fórmula que pueda replicarse en otros montes madrileños que conviven con urbanizaciones y acumulan décadas sin gestión preventiva.