El Centro Cultural Villa de Móstoles reunió a entidades, empresas y familias en la gala de la Fundación AMÁS, que premió proyectos de inclusión.

El Centro Cultural Villa de Móstoles acogió la gala "Lo que tú haces, cuenta", el acto con el que la Fundación AMÁS reconoce cada año el trabajo de profesionales, empresas, entidades e instituciones que contribuyen a mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. El encuentro sirvió también para poner el foco en proyectos que ya funcionan en la propia ciudad.

Al acto asistieron el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y la tercera teniente de alcalde y concejal de Economía, Industria, Empleo, Desarrollo y Promoción Turística, Ángeles García, junto a otros miembros del Gobierno municipal y de la Corporación. Por parte del tejido asociativo estuvieron el presidente de la Fundación AMÁS, Carlos Pérez, y el presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás Sancho.

Quién estuvo y a quién se premió

Participaron asociaciones del entorno como AFANDEM (Asociación de Familiares y Amigos en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Móstoles), ADFYPSE y ASPANDI, esta última vinculada a Fuenlabrada y su comarca, además del Comité Ciudadanía y de AMÁS Contigo.

Los galardones distinguieron iniciativas en inclusión social, accesibilidad, innovación y generación de oportunidades. Fueron reconocidos:

Martín Rea , por la creación de empleo y de oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual.

, por la creación de empleo y de oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Fundación Iberdrola España, por el proyecto Museo Fácil, que acerca el arte mediante materiales adaptados y textos de lectura fácil.

y la Fundación Iberdrola España, por el proyecto Museo Fácil, que acerca el arte mediante materiales adaptados y textos de lectura fácil. Movistar Estudiantes, por sus canteras inclusivas de baloncesto en Móstoles y Leganés.

Una cafetería inclusiva en el propio centro cultural

En la categoría de Buenas Prácticas para la mejora de la calidad de vida y el avance en los derechos, el reconocimiento recayó en AMÁS Café, la cafetería de especialidad situada en el mismo Centro Cultural Villa de Móstoles. No es un negocio convencional: funciona como proyecto de formación sociolaboral para promover la inclusión de personas con discapacidad y abrió sus puertas en octubre de 2025.

Detrás hay un acuerdo entre el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la empresa municipal Móstoles Desarrollo, y la Fundación AMÁS para impulsar distintos proyectos de empleo y formación. La cafetería es el más visible, porque convive a diario con el público que pasa por el equipamiento cultural.

Homenajes y actuaciones

La ceremonia incluyó además un homenaje a trabajadores jubilados de la entidad, a voluntarios con diez años de trayectoria y a personas vinculadas al 50 aniversario de la organización. El programa estuvo amenizado por AMÁS ESCENA, el grupo artístico de la fundación, que ofreció varias actuaciones a lo largo del acto.

Este tipo de encuentros tienen un efecto práctico más allá del reconocimiento: visibilizan que la inclusión laboral y cultural depende tanto de las administraciones como de empresas y clubes dispuestos a abrir sus plantillas y sus canteras. En el sur de la región, con una red asociativa familiar muy consolidada desde hace décadas, buena parte del trabajo se sostiene precisamente en esas alianzas.

Móstoles mantiene otras líneas de apoyo social en marcha; recientemente el consistorio puso en marcha ayudas directas a las familias con hijos. La información del acto fue difundida por el Ayuntamiento de Móstoles en su web municipal.