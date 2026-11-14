El barrio de San Nicasio acoge hasta el domingo la cuarta edición de la Feria del Marisco Gallego, bajo una carpa en la Plaza del Milenio.

El barrio de San Nicasio, en Leganés, se ha llenado estos días de gaitas, castañas y marisco. La ciudad celebra por cuarto año consecutivo su Feria del Marisco Gallego, que se desarrolla del 12 al 15 de noviembre bajo una gran carpa instalada en la Plaza del Milenio y que combina gastronomía, folclore y actividades para todas las edades.

Qué se puede hacer y cuándo

La feria arrancó el jueves por la tarde y mantiene un programa repartido por jornadas. El viernes se celebró el 'Magosto', con reparto de castañas asadas, y ya de noche llegó la tradicional queimada popular, uno de los momentos más concurridos de cada edición.

El sábado el protagonismo es para el pasacalles organizado por la Agrupación Artística Rosalía de Castro, que recorre el trayecto entre la Plaza de San Nicasio y la Plaza del Milenio con trajes típicos del folclore gallego. Esta agrupación, una de las más veteranas de España en la difusión de la cultura de Galicia, participa por tercer año en la cita y acumula cerca de un siglo de certámenes, conciertos y fiestas por toda la geografía nacional.

El domingo la jornada se orienta a las familias: entre las 18:30 y las 20:00 horas hay talleres infantiles, mientras los adultos pueden seguir degustando los productos del recinto.

La gastronomía, el principal reclamo

El eje de la feria es la cocina gallega. Los puestos ofrecen empanadas, lacón y distintas variedades de marisco, en un formato de carpa cubierta pensado precisamente para que el frío y la lluvia de noviembre no desluzcan la visita. Es un detalle nada menor en una cita al aire libre programada a mediados de mes, cuando el tiempo en el sur de la región suele ser poco fiable.

Un evento ya asentado en el calendario

El concejal y presidente de la Junta Municipal de Distrito, Jesús Rodríguez, defendió el arraigo de la propuesta en el calendario local. "Por cuarto año consecutivo vamos a celebrar la Feria del Marisco Gallego en la Plaza del Milenio, que se ha convertido en un evento ineludible en la agenda gastronómica de nuestra ciudad", señaló.

El edil vinculó la cita a la estrategia de dinamizar los barrios del municipio: "Cuando llegamos al Gobierno subrayamos la necesidad de dar vida a nuestros barrios y lo hemos logrado. Porque esta propuesta es la excusa perfecta para que los vecinos puedan disfrutar de planes sin salir de Leganés". También puso en valor la participación vecinal y asociativa, que, según explicó, aporta "ese toque cultural y musical que acerca al municipio las tradiciones gallegas".

Por qué importa

Las ferias gastronómicas temáticas se han convertido en una herramienta habitual de los ayuntamientos del sur de la Comunidad de Madrid para activar plazas y comercios de barrio fuera del centro urbano. En el caso de San Nicasio, un distrito con fuerte identidad vecinal, la feria funciona como punto de encuentro durante un fin de semana completo y da salida a colectivos culturales locales como la Agrupación Rosalía de Castro.

La propuesta se suma a una agenda de ocio municipal cada vez más poblada en los municipios de la región, en la línea de otras iniciativas turísticas y de ocio impulsadas en la región durante los últimos meses. La información sobre esta edición ha sido publicada por El Español Madrid a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Leganés.